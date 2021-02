Podcast: Lukas Hradecky lataa suorat sanat sosiaalista mediaa riivaavasta ilmiöstä – tähtipelaajan ex-naisystävän kuolema oli liikaa: ”Rajan yli on menty ajat sitten”

Lukas Hradecky ei säästellyt sanojaan Suplan ”Bundes-Luke”-podcastissa.

Huuhkajien ykkösmaalivahti, Leverkusenissa pelaava Lukas Hradecky kuumeni kunnolla Suplan podcastissa Bundes-Luke, kun aiheeksi tulivat pelaajien ja heidän läheistensä saamat törkyviestit.

Huippupelaajat eri sarjoissa ovat saaneet jopa uhkauksia somen välityksellä. Bayern Münchenin tähden, maailmanmestari Jerome Boatengin entinen naisystävä Kasia Lenhardt löytyi kotoaan kuolleena aiemmin tällä viikolla.

Saksassa oli revitelty näyttävästi pariskunnan myrskyisällä suhteella.

– Tottakai siitä on paljon omassakin pukukopissa puhuttu. Se oli ilmeisesti itsemurha, jonka syynä oli medialtakin tullut kiusaaminen. On sanomattakin selvää, että myös somessa on tullut paskaa viestiä, Hradecky sanoi podcastissa.

Voit kuunnella podcastin alla olevasta soittimesta tai täältä.

– Tämä ehkä kuvastaa meidän nykyaikamme ehkä isointa ongelmaa, että jengi heittelee (sosiaalisessa mediassa) vaikka mitä kommentteja miettimättä kuinka paljon voi satuttaa jotakin. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin omat taistelunsa pääkopan sisällä.

Aihe kävi suomalaismaalivahdin tunteisiin selvästi. Hän otti kierroksia keskustelun jatkuessa.

– Myös (Arsenalin Granit) Xhaka nosti esille, että futarit saavat nykyään ihan järkyttävästi paskaa. Ei siinä ole mitään järkeä. Vaikka on julkinen duuni, niin on olemassa joku raja, ja sen yli on menty jo aika kauan aikaa sitten, Hradecky sanoi.

Hän peräsi toimenpiteitä Instagramista, Twitteristä ja Facebookista vastaavilta yrityksiltä.

– Pitäisi tulla jonkinlaisia seurauksia. Vietäisiin sitten ihmisiltä oikeus näihin tileihin, jos ei osata saatana käyttäytyä. Häpeällistä se on, kun ei ole edes omaa nimeä ja heitellään kommenttia, joissa ei ole mitään järkeä. Paistaa vaan se oma turhautuneisuus läpi. On oikeus mielipiteisiin, mutta v***u: jossakin menee se raja – oikeasti, Hradecky latasi.

Englantilaismediat ovat uutisoineet viime aikoina valioliigatoimijoihin kohdistuneesta rasismista ja uhkailuista.

– Eikö Englannissa ollut joku tapaus, että tuomariakin on uhkailtu! Ei jumalauta – ihan oikeasti! Jos on julkinen työ, niin näköjään joidenkin mielestä on oikeutettua huudella ja lähettää tappouhkauksia, kun joku on saanut kortin (varoituksen tai ulosajon), Hradecky latasi.

Hän viittasi 52-vuotiaaseen erotuomari Mike Deaniin, joka sai itseensä ja perheeseensä kohdistuneita uhkauksia annettuaan punaisia kortteja West Hamin Southamptonin pelaajille viime viikolla.

Myöhemmin myös Newcastlen manageri Steve Bruce kertoi saaneensa uhkauksia, ilmeisesti joukkueen heikon vireen takia.