Huhut jättisiirrosta yltyvät – Lionel Messi puettiin muokatussa kuvassa jo uuden seuran paitaan

Kierrokset Lionel Messin siirtospekulaatioissa yltyvät. Arvostettu ranskalaislehti meni jo melko pitkälle.

Spekulaatiot FC Barcelonan tähtipelaajan Lionel Messin siirtymisestä ensi kaudeksi pariisilaisen PSG:n riveihin ovat taas saaneet lisää polttoainetta.

Arvostetun ranskalaisen jalkapallolehden France Footballin tiistain numeron kansikuva oli melko provosoiva. Kannessa komeili PSG:n pelipaitaan ”puettu” Messi, ja kansitekstissä lehti lupasi paljastaa Messin PSG-sopimukseen liittyvät ”salaisuudet”. Esimerkiksi tästä linkistä näkyvä kuva oli luonnollisesti manipuloitu kuvankäsittelyohjelmalla.

Viime viikkoina Barca-ikonin siirtymisestä Pariisiin on puhuttu yhä painokkaammin äänensävyin. PSG:ssä pelaava Messin hyvä ystävä Neymar on jo pitkään sanonut, että haluaisi pelata ensi kaudella Messin kanssa. Messin argentiinalainen maanmies Angel Di Maria taas sanoi viime viikolla, että on ”hyvät mahdollisuudet” nähdä Messi PSG:ssä, espanjalaislehti AS kertoo.

Lisää vettä myllyyn tuli myös siitä, että tammikuussa argentiinalainen Mauricio Pocchettino otti vastaan PSG:n päävalmentajan tehtävät. PSG haluaa kuitenkin toimia Messin siirtospekulaatioiden kanssa mahdollisimman hienovaraisesti. Pienin syy ei ole se, että Barcelona ja PSG kohtaavat viikon kuluttua Mestarien liigan neljännesvälierissä.

Messin sopimus Barcelonan kanssa päättyy kesäkuussa, mutta hän on saanut jo tämän vuoden alusta alkaen neuvotella muiden seurojen kanssa.