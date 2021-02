Maalivahti söi vaimonsa lääkkeitä – jäi kiinni dopingtestissä

Andre Onanan pelikielto on amsterdamilaisille paha isku.

Amsterdamin Ajaxin maalivahti Andre Onana on saanut 12 kuukauden toimintakiellon dopingrikkeestä.

Onana, 24, joutuu siis olemaan vuoden verran sivussa sekä seurajoukkueensa että Kamerunin maajoukkueen toiminnasta.

Hollantilaisseura tiedotti asiasta nettisivuillaan.

Onanalle viime elokuun 30. päivä tehdyssä dopingtestissä hänen virtsastaan oli löytynyt Furosemidi-nimistä lääkeaineitta. Se on nesteenpoistolääkkeisiin kuuluva aine, jota käytetään myös muun muassa sydämen vajaatoiminnan hoidossa.

Ajaxin nettisivuilla kerrotaan, että lääkeaineitta joutui Onanan elimistöön, koska hän oli ottanut pahoinvointiinsa vahingossa vaimolleen määrättyä Lasimac-lääkettä.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa uskoi, ettei Onanan tarkoitus ollut huijata, eikä parantaa suoritustaan dopingilla. Uefa kuitenkin linjasi, että pelaaja on aina itse vastuussa, ettei kiellettyjä aineita päädy elimistöön.

Ajaxin toimitusjohtaja, maalivahtilegenda Edwin van der Sar kertoi, että seura aikoo valittaa päätöksestä Urheilun kansainväliseen välitystuomioistuimeen (CAS).

– Olemme tietysti puhtaan urheilun puolella. Tämä on kauhea takaisku Andrelle itselleen, mutta varmasti myös meille joukkueena. Andre on huippumaalivahti, joka on todistanut kykynsä Ajaxissa jo vuosia ja on erittäin suosittu fanien keskuudessa. Olimme toivoneet ehdollista rangaistusta tai paljon lyhyempää kuin nämä 12 kuukautta, koska hänen ei todistetusti ollut tarkoitus parantaa hänen suorituskykyään, van der Sar sanoi.

Onana siirtyi Hollantiin Barcelonan junioriakatemiasta talvella 2015.

Ajaxin ykkösjoukkueessa hän on pelannut vuodesta 2016 lähtien. Lisäksi hän on pelannut parisenkymmentä maaottelua.