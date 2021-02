Lionel Messin hulppeasta sopimuksesta paljastui poikkeuksellisia yksityiskohtia

El Mundo on jatkanut Messin sopimuksen avaamista.

FC Barcelonan supertähden Lionel Messin taloudellisesti massiivisessa sopimuksessa on poikkeuksellisia yksityiskohtia, paljastaa espanjalaislehti El Mundo.

Messin sopimuksesta on kohistu sunnuntaista lähtien, kun El Mundo sai haltuunsa 33-vuotiaan argentiinalaisen nelivuotisen sopimuspaperin ja julkaisi hänen 555 237 619 euron palkkansa.

El Mundo on jatkanut Messin sopimuksen avaamista. Espanjalaislehteä on lainannut muun muassa Marca.

El Mundon mukaan Messin sopimuksessa on useita pykäliä. Seuran ex-puheenjohtaja Josep Maria Bartomeu edellytti marraskuussa 2017 Messiltä muutakin kuin urotekoja viheriöllä, jotta kaikki ehdot 555 237 619 euron palkan kuittaamiseksi täyttyvät.

FC Barcelona halusi sopimukseen kirjattavaksi, että Messi ponnistelee kaikin voimin integroituakseen Katalonian yhteiskuntaan ja kulttuuriin esimerkiksi opettelemalla katalonian kielen.

Seura lupasi tekevänsä kaiken mahdollisen, että Messi tässä onnistuu. El Mundo huomauttaa, ettei Messin ole kuultu puhuvan katalonian kielellä julkisuudessa

Katalonia on itsehallintoalue Espanjassa ja siellä on 7,5 miljoonaa asukasta. Katalonialla on oma kieli ja lippu. Sen pääkaupunki on Barcelona. Katalonian aluehallinto on tavoitellut jo vuosikausia Kataloniasta itsenäistä tasavaltaa.

FC Barcelonan ja Messin sorvaamassa sopimuksessa on varauduttu myös Katalonian itsenäistymiseen. Jos Katalonia itsenäistyy, Messin ja FC Barcelonan sopimus raukeaa eli supertähti on vapaa vaihtamaan maisemaa.

Sopimustekstissä lukee myös, että Messiltä edellytetään tahdikasta käytöstä ja elämänrytmiä.