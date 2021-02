Lionel Messi vastasi palkkakohuun peliesityksellään – Barcelonan valmentaja jyrähti pelin jälkeen

Lionel Messi osui vapaapotkusta Athletic Bilbaon verkkoon. Maali oli hänen uransa 650:s FC Barcelonan paidassa.

FC Barcelonan supertähti Lionel Messi oli Espanjan liigan sunnuntain myöhäisillan ottelun Barcelona–Athletic Bilbao suuri puheenaihe.

Sunnuntaiaamuna El Mundo -lehti oli julkaissut näyttävän paljastusjutun Messin jättipalkasta. Tähtipelaaja oli marraskuussa 2017 allekirjoittanut Barcan kanssa sopimuksen, joka on tuonut hänelle 555 237 619 euron bruttotulot.

Messin kerrottiin raivostuneen salaisen sopimuksen vuotamisesta julkisuuteen. Espanjalaismedian mukaan tähtipelaajan juristit metsästivät jo El Mundolle paperit lähettänyttä Barcelonan sisäpiiriläistä.

Koko Espanja siis seurasi, kuinka Messi reagoisi palkkakohuun kentällä. Vastaus oli, että suuttumus tuntui vain parantavan hänen otteitaan.

Messi loisti Barcelonan 2–1-voitossa. Kentän parhaaksi pelaajaksi arvioitu tähti iski upean vapaapotkuosuman ja tuuletti sitä harvinaisen suurella antaumuksella. Maali oli Messin, 33, uran 650:s FC Barcelonan ykkösjoukkueessa.

Ottelun jälkeen Barcelonan päävalmentaja Ronald Koeman vastasi kovasanaisesti palkkakohua käsitteleviin kysymyksiin.

Hollantilaisvalmentajan mielestä Messin sopimuspaperin mediaan vuotaneella henkilöllä oli pahat aikeet.

– On ihmisiä, jotka haluavat vahingoittaa Barcaa ja Leoa, Koeman sanoi lehdistötilaisuudessaan.

Koeman haluaa selvittää, miten Messin palkkatiedot oikein päätyivät El Mundon käsiin.

– Jos joku seuran sisällä on vastuussa vuodosta, hänellä ei voi olla tulevaisuutta Barcelonassa, Koeman sanoi.

Barcelonan ohjat kauden alussa ottanut Koeman ylisti Messin otteita kentällä.

– Hän jälleen kerran todisti olevansa synnynnäinen voittaja, joka pystyy keskittymään peliin tilanteessa kuin tilanteessa.

Messi on tällä kaudella tehnyt kaksitoista maalia Espanjan liigassa. Hän on sarjan maalipörssin toisella sijalla. Tilastokärjessä majailee Atletico Madridin Luis Suarez, joka on osunut 14 kertaa.