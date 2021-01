Lionel Messin hirmupalkka paljastui – futislegenda Luis Figo laukoi tyhjentävän kommentin

Luis Figo ylisti Lionel Messin neuvonantajia ja piikitteli Barcelonan seurajohtoa.

Jalkapallotähti Lionel Messin on maailman tämän hetken kovapalkkaisin urheilija. Tämä fakta tuskin tuli urheilun ystäville shokkina.

Sen sijaan hurja summa, jonka FC Barcelona maksaa supertähdelleen vuosittain, saattoi yllättää monet.

FC Barcelonan tarjoama neljän kauden mittainen sopimus on El Mundon mukaan taannut Messille 555 237 619 euron suuruiset bruttotulot.

Summa koostuu kiinteän palkan ohella erilaisista bonuksista, kuten 115 225 000 euron suuruisesta allekirjoituspalkkiosta.

Sopimuksen suuruus on aiheuttanut runsaasti päivittelyä. Yksi kuoroon osallistuneista on futislegenda Luis Figo. Portugalilainen kommentoi Messin palkkaa Twitterissä.

– Messin neuvonantajille pitäisi pystyttää patsas, Figo kommentoi virnuilevan hymiön kera.

– Barcelonan johtoportaan toimintaa voi verrata vain Gaspartin aikaan, Figo sivalsi.

Figo viittaa Gaspartilla entiseen Barcelonan puheenjohtajaan Joan Gaspartiin. Gaspartin aikakausi seuran nokkamiehenä oli tuloksellisesti ja taloudellisesti vaatimaton.

Yksi hänen aikanaan myydyistä pelaajista oli juuri Figo. Portugalilainen tähtipelaaja kaupattiin arkkiviholliseen Real Madridiin heinäkuussa vuonna 2000. Siirtosumma oli sen ajan mittapuulla hulppea 62 miljoonaa euroa.

Figo voitti Madridissa muun muassa kaksi mestaruutta ja kertaalleen Mestarien liigan.

Kannattajat suuttuivat Gaspartille yhä enemmän, kun Figon siirtorahoilla hankitut korvaajat Emmanuel Petit, Marc Overmars ja Gerard epäonnistuivat.

Figo, joka oli siirtoonsa saakka ollut Barcelonan kannattajien suuri suosikki, muuttui välittömästi viholliseksi heidän silmissään.

Gaspart joutui lopulta eroamaan vuonna 2003, kun seura oli putoamisvaarassa ja taloudellisesti heikossa jamassa.

Tilanne ei ole nytkään kummoinen. Messin sopimus on seuran taloudelle erittäin raskas. Barcelona kärsii tällä hetkellä suurista talousvaikeuksista, joita koronaviruspandemia on pahentanut. El Mundo uutisoi hiljattain, että seuralla on velkaa 1,173 miljardia euroa.

Summasta peräti 730 miljoonaa on lyhytaikaista velkaa. Iso osa velasta on kulunut Messin palkan maksuun.