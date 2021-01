Lionel Messin palkka paljastui: 555 237 619 euroa

Espanjalainen El Mundo -lehti sai käsiinsä FC Barcelonan supertähden Lionel Messin sopimuspaperin.

Argentiinalainen jalkapallotähti Lionel Messi allekirjoitti marraskuussa 2017 paperin, joka teki hänestä lähes satumaisen rikkaan.

FC Barcelonan tarjoama neljän kauden mittainen sopimus on El Mundon mukaan taannut Messille 555 237 619 euron suuruiset bruttotulot. Summa koostuu kiinteän palkan ohella erilaisista bonuksista, kuten 115 225 000 euron suuruisesta allekirjoituspalkkiosta.

El Mundon mukaan Messin, 33, sopimus on urheiluhistorian rahakkain. Lehti otsikoi sen olevan ”faarao-mittakaavan sopimus, joka koituu FC Barcelonan tuhoksi”.

Sopimuksen laatinutta FC Barcelonan ex-puheenjohtajaa Josep Bartomeuta verrataan siis muinaisen Egyptin faaraoihin, jotka syytivät valtakuntansa rikkaudet pyramidien kaltaisiin turhiin suurprojekteihin.

FC Barcelona kärsii tällä hetkellä suurista talousvaikeuksista, joita koronaviruspandemia on pahentanut. El Mundo uutisoi hiljattain, että seuralla on velkaa 1,173 miljardia euroa. Summasta peräti 730 miljoonaa on lyhytaikaista velkaa.

Iso osa velasta on kulunut Messin palkan maksuun.

Messin megapalkalla on kuitenkin myös puolustajansa. Barcelonan puheenjohtajaehdokas Victor Font ilmoitti Twitterissä olevansa Messin leirissä.

– Leo Messi on ansainnut Barcan maksaman palkan viimeiseen euroon asti. Hän ei ole tuhonnut meitä, vaan päinvastoin. Hän on historian paras pelaaja ja haluamme, että hän jatkaa kanssamme ikuisesti, Font kirjoitti.

El Mundon haastattelema talousasiantuntija Marc Ciria i Roig piti myös Messin palkkaa asianmukaisena.

– Messi tuo Barcelonalle 30 prosenttia seuran tuloista. Hän on lajin ikoni, jalkapallon Jordan. Messin palkka on normaali, kun taas esimerkiksi (puolustaja) Samuel Umtitin ei ole. Barcelona on tällä hetkellä tehohoidossa, mutta Messin jatko seurassa on elintärkeää. Hänen avullaan toipumisjaksosta tulee lyhyt, Ciria i Roig sanoi.

Twitterissä Ciria i Roig vielä alleviivasi Messin tuovan palkkaansa enemmän taloudellista hyötyä Barcelonalle. Ciria i Roig piti sopimuksen vuotoa medialle likakampanjana Messiä vastaan.