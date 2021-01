Video: Zlatan Ibrahimovic ja Romelu Lukaku rajussa sanasodassa – kamerat tallensivat järkyttäviä solvauksia

Hyökkääjätähdet käyttäytyivät ala-arvoisesti Milanon paikallisottelussa.

Milanon jättiseurat Internazionale ja AC Milan kohtasivat tiistai-iltana tulikuumassa Italian Cupin puolivälieräkamppailussa. Kotijoukkue Inter voitti ottelun 2–1.

Ottelun ylivoimaisesti puhuttavin tilanne nähtiin ensimmäisen puoliajan loputtua, kun joukkueet olivat jo matkalla pukukoppikäytävään.

Hyökkääjätähdet Romelu Lukaku ja Zlatan Ibrahimovic alkoivat huudella raivoissaan toisilleen ja olivat lopulta ajautua jopa käsikähmään.

Manchester Unitedissa samaan aikaan pelanneet tähdet puskivat päällään toisiaan ja huutelivat rajuja solvauksia.

La Gazzetta dello Sportin mukaan Zlatan käytti lyömäaseena Lukakun äitiä.

– Go do your voodoo rituals of m… somewhere else. Little donkey (Mene tekemään voodoo-rituaalejasi muualle, pikku aasi).

Ibrahimovic käski belgialaista soittamaan äidilleen ja tekemään tämän kanssa samoja voodoo-temppuja.

Lukaku ei jäänyt sanattomaksi. Hän nosti esiin 39-vuotiaan ruotsalaispelaajan vaimon ja seksuaalisen kanssakäymisen molempien kanssa.

– ”I f*** you and your wife” (N*** sinua ja vaimoasi).

Interin pelaajat rauhoittelivat raivoissaan ollutta Lukakua ja ohjasivat hänet tilanteesta kauemmaksi. Ibrahimovic jäi naureskelemaan ja huutelemaan taustalle.

Erotuomari antoi varoituksen kummallekin riitapukarille.

Avauspuoliajalla maalinteossa onnistuneen Ibrahimovicin keltainen kortti osoittautui kohtalokkaaksi. Hän joutui suihkuun saatuaan toisen varoituksen 58. minuutilla.

Inter käänsi derbyn voitokseen Ibrahimovicin ulosajon jälkeen. Lukaku osui ensin rangaistuspotkusta ja tanskalaisfloppi Christian Eriksen täräytti lisäajalla 2–1-voittomaalin.