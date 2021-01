Tällainen on Real Madridin ohjat ottava David Bettoni – ystävyys Zidanen kanssa alkoi bideen äärellä jo 1980-luvulla

Korona pakotti Zinedine Zidanen sivuun. Luottomies David Bettoni ottaa Real Madridin ohjat.

Tämä viikko on ollut täysi katastrofi jalkapallon La Ligan hallitsevalle mestarille Real Madridille.

Keskiviikkona seura kärsi nöyryyttävän 1–2-tappion kolmannella sarjatasolla pelaavalle Alcoyanolle ja putosi Espanjan cupista.

Perjantaina Real Madrid tiedotti, että joukkueen päävalmentaja Zinedine Zidanen koronatesti oli positiivinen. Hän joutui vielä määrittelemättömän pituiselle sairauslomalle.

Zidane ei ole mukana ainakaan lauantai-iltana, kun Madrid kohtaa Alavesin vieraskentällä. Hänen tilallaan joukkuetta luotsaa kakkosvalmentaja David Bettoni.

Bettoni joutuu kovaan paikkaan, sillä Real Madrid tarvitsee ehdottomasti voiton, sillä ero sarjajohtaja Atletico Madridiin on seitsemän pistettä.

Real Madridin vire on kuitenkin ollut kehno cupin lisäksi myös liigassa. Kolmesta viime sarjaottelustaan se on voittanut vain yhden ja pelannut kaksi tasan.

Ranskalainen Bettoni, 49, ei ole valmentajana tunnettu nimi. Hän työskenteli pitkään Cannesin junioreissa ennen kuin Zidane otti ystävänsä mukaansa Madridiin.

Bettonilla ei aluksi ollut kakkosvalmentajan pestiin tarvittavaa valmentajantutkintoa, vaan hän joutui ensin työskentelemään huoltajan nimikkeellä. Siitä huolimatta hän on koko ajan ollut Zidanen tärkein neuvonantaja.

Marca-lehden mukaan miehet ovat tunteneet toisensa jo 1980-luvun puolivälistä lähtien, jolloin he pelasivat samassa Cannesin akatemiajoukkueessa. Ystävyyden lähde oli yllättävä – bidee.

Bettoni kärsi pahoista rakoista ja halusi huljutella jalkojaan bideessä. Zidane oli ainoa Cannesin junioreista, jolla oli bidee kylpyhuoneessaan ja hän kutsui Bettonin luokseen.

– Tällaisten asioiden jakaminen luo vahvan siteen miesten välille, Zidanen ja Bettonin vanha joukkuetoveri Mickael Madar sanoo.

Toinen joukkuetoveri Denis Armbruster muisteli, että Zidanen ja Bettoni olivat aina yhdessä.

– Vaikka toinen oli pitkä ja tumma ja toinen lyhyt ja vaalea, he vaikuttivat kaksosilta. He olivat kovia syömään. Joka ilta he kävivät leipomossa hakemassa patongit syötäväkseen, Armbuster sanoi.

Pelaajana Bettoni ei yltänyt ystävänsä saavutuksiin, mutta hänen uransa oli koko ajan kytköksissä Zidaneen. Kun Zidane siirtyi vuonna 1996 Juventukseen, Bettoni lähti myös Italiaan. Sujuvaa italiaa puhuva keskikenttämies pelasi useassa alasarjaseurassa ja auttoi samalla Zidanea ja tämän perhettä sopeutumaan uuteen maahan.

Päävalmentajana Bettoni on vielä kirjoittamaton lehti. Häntä kuvaillaan espanjalaislehdistössä taitavaksi taktikoksi ja kovaksi työntekijäksi, mutta hän on toiminut päävalmentajana vain kerran aikaisemmin ja ainoastaan muutaman päivän ajan.

Se tapahtui heinäkuussa 2019, jolloin Real Madrid oli harjoitusleirillä Montrealissa. Zidanen isoveli Farid kuoli ja Zidane palasi Ranskaan hyvästelemään tämän.

Bettoni ei tuolloin ehtinyt valmentaa yhtään ottelua. Lauantaina tilanne on toinen. Tosin Bettoni vakuuttaa Zidanen johtavan touhua etänä.

– Hän tekee päätökset. Hän ei ole fyysisesti paikalla, mutta tukee meitä ottelun aikana ja antaa energiaa pelaajille sekä kaikille muille, Bettoni sanoi lehdistötilaisuudessaan.