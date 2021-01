Kommentti: Yksi maailman suurimmista seuroista on täysin tuuliajolla – FC Barcelonan erikoinen koronalimbo pitkittyi entisestään

Puheenjohtajavaalin lykkääntyminen syvensi entisestään FC Barcelonan kriisiä, kirjoittaa Mikko Knuuttila.

Lionel Messin tulevaisuus on yksi FC Barcelonan puheenjohtajan vaalin kuumista kysymyksistä.­

Maailman suosituimpiin kuuluva jalkapalloseura FC Barcelona on päätynyt erikoiseen koronalimboon.

Viime viikolla selvisi, että Katalonian aluehallinto ei salli Barcan järjestää puheenjohtajavaaleja suunnitellusti sunnuntaina 24. tammikuuta. Syynä tähän on alueen pahentunut koronatilanne. Tiukoista rajoitustoimenpiteistä huolimatta viruksen kolmas aalto leviää Kataloniassa kovalla vauhdilla ja sairaanhoidon kantokykyä koetellaan rajusti. Uusia koronatapauksia löytyy päivittäin viisinumeroinen määrä.

Uudeksi vaalipäiväksi on alustavasti sovittu seitsemäs maaliskuuta. Sitä ennen seura yrittää kiireesti löytää lisää äänestyspaikkoja ja kehittää postiäänestysmahdollisuuksia. Barcelonan puheenjohtajavaali on melkoinen logistinen haaste. Äänioikeutettuja ovat kaikki seuran 18 vuotta täyttäneet jäsenet ja heitä on 110 000.

Neljänkymmenenkahden päivän viivästys ei kuulosta pahalta, mutta Barcelonan tilanne on vaikea. Jokainen päivä ilman toimivaa johtoa syventää seuran jo entisestään syvää kriisiä.

Yksi esimerkki: Barcelonan kapteenin ja historian parhaan pelaajan Lionel Messin sopimus päättyy kesäkuun lopussa. Hän saa sen jälkeen siirtyä halutessaan ilmaiseksi uuteen osoitteeseen. Kilpakosijat takovat jo Messin ovea. Tuorein uutinen kuului Pariisista, kun PSG:n urheilutoimenjohtaja Leonardo ilmoitti France Footballin haastattelussa PSG:n ”varanneen tuolin pöydästä, jonka äärellä Messin tulevaisuus päätetään”.

FC Barcelonalla lienee myös tuoli varattuna, mutta istuja sille selviää vasta maaliskuussa, jos virus suo. Tuolloin on alle neljä kuukautta aikaa vakuuttaa uransa viimeisiä suurvoittoja himoitseva Messi, 33, seuran kirkkaasta lähitulevaisuudesta.

Tällä hetkellä Barcelonan ainoa yhtenäinen ääni on seuran tyhjästä rahakirstusta kuuluva kaiku.

Seura on ollut ilman puheenjohtajaa lokakuusta lähtien. Erittäin epäsuosittu puheenjohtaja Josep Maria Bartomeu ja koko johtokunta erosivat tuolloin. Bartomeu hyppäsi kyydistä viime hetkellä, sillä muuten hän olisi joutunut epäluottamusäänestykseen, jonka hän olisi erittäin todennäköisesti hävinnyt.

Seuraa tällä hetkellä johtaa väliaikainen puheenjohtaja Carles Tusquets, jonka toimintamahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Hänellä ei ole esimerkiksi valtuuksia tehdä pelaajahankintoja tammikuun siirtoikkunan aikana, eli Barcelona joutuu pelaamaan kauden loppuun ilman kipeästi kaipaamiaan vahvistuksia.

Tusquets ehdotti kolmelle puheenjohtajaehdokkaalle Joan Laportalle, Victor Fontille ja Toni Freixalle, että nämä siunaisivat toppari Eric Garcian oston Manchester Citystä. Barcelona tarvitsee kipeästi korvaajaa loukkaantuneelle Gerard Piquelle, ja seuran oma kasvatti Garcia olisi saatavilla kahdeksan miljoonan euron alehintaan, koska hänen sopimuksensa Cityn kanssa päättyy kesällä. Laporta ja Freixa eivät kuitenkaan suostuneet siunaamaan kauppaa seuran rahatilanteeseen vedoten.

Barcelonalla riittää taloudellisia pulmia. Lokakuussa seura kertoi tehneensä sadan miljoonan euron tappion kaudella 2019–2020 ja lisää on luvassa tästä kaudesta, sillä Barcelonan johto laski budjettia tehdessään sen varaan, että se voisi ottaa katsojia otteluihinsa. Velkaa Barcelonalla on yli 900 miljoonaa. Summasta lähes puolet on lyhytaikaista lainaa, joka pitää maksaa pois tämän vuoden aikana.

Tulevan puheenjohtajan pitää löytää velkarahojen lisäksi rahaa myös kotistadionin Camp Noun jättiremonttiin ja ykkösjoukkueen uudelleenrakentamiseen. Elokuinen 2–8-tappio Bayern Münchenille Mestarien liigassa näytti karmealla tavalla kuinka kaukana Barcelonan nykyryhmä on maailman kärjestä.

Perinteisesti puheenjohtajavaalien ehdokkaat ovat kosiskelleet äänestäjiä lyömällä tiskiin kovia pelaajanimiä, joita he lupaavat tuoda mukanaan ykkösjoukkueeseen. Nyt edessä olevat niukkuuden ajat ovat vaikuttaneet vaalilupauksiinkin.

Suurinta ääntä on pitänyt Font, joka on antanut ymmärtää pystyvänsä houkuttelemaan seuran uudeksi päävalmentajaksi keskikenttälegenda Xavi Hernandezin ja urheilutoimenjohtajaksi seuran suuruuden luojan Johan Cruyffin Jordi-pojan.

Ennakkosuosikki on kuitenkin Laporta, jonka kovin valtti on kokemus. Laporta, 58, toimi Barcelonan puheenjohtajana vuosina 2003–2010. Hänen aikanaan seura menestyi mainiosti ja muun muassa voitti Espanjan liigan neljä kertaa ja Mestarien liigan kahdesti.

FC Barcelonan puheenjohtajuutta tavoitteleva Joan Laporta markkinoi ehdokkuuttaan huomiota herättävällä tavalla joulukuussa. Hän osti Real Madridin kotistadionin vieressä sijainneen seinän mainostilakseen. Mainostekstissä Laporta sanoo: ”Odotan innolla uutta kohtaamistamme”.­

Laporta sanoo olevansa vaikeina aikoina turvallinen valinta, joka on ennenkin pelastanut Barcelonan talousvaikeuksista. Hän sanoo haluavansa aikaa nykyiselle päävalmentajalle Ronald Koemanille. Laporta on myös mainostanut lämmintä suhdettaan Messiin, jolle hän lupaa tehdä kilpailukykyisen jatkosopimustarjouksen.

– Hän tuntee minut ja tietää, että pidän lupaukseni, Laporta sanoi Cadena SER -radiokanavan haastattelussa hiljattain.

Lupauksia Bartomeu ei kuitenkaan voi vielä antaa, kuten ei Font tai Freixakaan. Ensin Barcelonan täytyy pystyä pitämään vaalit ja valitsemaan itselleen uusi johtaja. Mikään ei kuitenkaan takaa sitä, että korona päästäisi panttivankinaan pitämäänsä seuraa vapaaksi vielä pitkään aikaan.