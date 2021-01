Lionel Messi sai 600 euron sakot kunnioitettuaan Diego Maradonan muistoa – erikoinen päätös pysyi voimassa

Lionel Messi joutui maksamaan 600 euroa, Barcelona 180 euroa.

Tästä rapsahti sakot. Lionel Messin pelipaidan alta paljastui Maradonan entisen seuran Newell’s Old Boysin paita, kun Barcelonan tähti teki maalin Osasunan verkkoon neljä päivää Maradonan kuoleman jälkeen.­

Urheilu- ja jalkapallomaailma ovat täynnä sääntöjä, joiden olemassaolon tarkoitusta tavallisten pulliaisten on vaikea käsittää.

Yksi tällainen sääntö jalkapallossa on se, että paidan riisumisesta maalituuletuksessa seurauksena on keltainen kortti. Yksi syy sääntöön on se, että tällä halutaan vähentää pelaajien poliittisia, uskonnollisia tai muita kannanottoja pelien yhteydessä.

Usein esimerkiksi pelipaidan alla olevissa paidoissa on jokin viesti, jonka pelaajat haluavat saada leviämään tv-kameroiden avustuksella.

Tässäkään säännössä ei ole tulkinnanvaraa. Vaikka paidan alta paljastuisi vastasyntyneen oman lapsen kuva, seuraus on sama. Näin myös silloin, kun pelipaidan riisuva pelaaja haluaa kunnioittaa edesmennyttä henkilöä.

Kyseisen säännön joustamattomuuden sai kokea myös maailman ehkäpä paras elossa oleva argentiinalainen jalkapalloilija Lionel Messi. Hänen, ja miljoonien muiden suurin esikuva, useiden mielestä maailman kaikkien aikojen paras pelaaja Diego Maradona menehtyi 25. marraskuuta.

Kun FC Barcelona kohtasi Osasunan 29. marraskuuta ja Messi teki yhden yli 640 maalistaan Barcelonalle, Messi riisui pelipaitansa yltään. Sen alta paljastui Maradonan entisen seuran Newell’s Old Boysin paita, jonka selässä oli numero 10.

Messi ja Maradona olivat hyviä ystäviä. Sekään ei saanut Espanjan jalkapalloliiton valituskomiteaa heltymään.­

Kolme päivää myöhemmin Messi ja Barcelona saivat Espanjan jalkapalloliiton kurinpitokomitealta sakot ”sopimattomasta” tempusta. Sakkojen summalla ei ollut mitään merkitystä: Messi köyhtyi tempauksensa vuoksi 600 eurolla, Barcelonan kassasta katosi 180 euroa. Kurinpitokomitea halusi vain viestittää kaikille: sääntö on sääntö, ja sääntöjä pitää noudattaa pilkulleen.

Barcelona valitti sakosta vedoten poikkeuksellisiin olosuhteisiin sekä Messin ja Maradonan läheisiin suhteisiin. Valituskomitea ei heltynyt. Komitea ilmoitti keskiviikkona, että sakot ovat ja pysyvät, espanjalainen As-lehti kertoo.