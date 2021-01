Kommentti: Lionel Messi oli oikeassa harvinaisessa purkauksessaan – FC Barcelonan johto teki järjettömän munauksen

Lionel Messi puhuu harvoin, mutta asiaa, kirjoittaa Mikko Knuuttila.

FC Barcelonan kapteeni Lionel Messi tunnetaan pelaajana, joka mieluiten antaa vain vasemman jalkansa puhua.

Viime kuun lopussa hän teki kuitenkin harvinaisen poikkeuksen ja antoi pitkän haastattelun espanjalaisen La Sexta -kanavan toimittajalle Jordi Evolelle.

Messi puhui tuolloin kaikesta, mikä häntä riivasi FC Barcelonan johdon toiminnassa ja selitti, miksi oli kesällä halunnut lähteä seurasta.

Julkinen avautuminen vaikuttaa vapauttaneen Messin melkoisesta taakasta, ja se on näkynyt hänen otteissaan kentällä. Keskiviikkoiltana Messi loisti entiseen malliin, kun FC Barcelona haki äärimmäisen tärkeän vierasvoiton Athletic Bilbaosta.

Messi viimeisteli kaksi maalia, ja Barca voitti 3–2. Tuloksen ansiosta Barcelonan ero sarjakärki Atlético Madridiin kaventui seitsemään pisteeseen.

HAY LIGA (mestaruustaistelu on elossa), riemuitsi Barcelonaa seuraava katalaanilehti Sport ottelun jälkeen.

Sarjataulukkoa vilkaisemalla näkee kuitenkin, mikä valtava tehtävä Barcelonalla on vielä edessään. Ero Atléticoon on yhä pitkä ja madridilaisseuralla on kaksi peliä vähemmän pelattuna.

Lisäksi Atléticolla on riveissään valttikortti: La Ligan maalipörssin kärkipaikalla majaileva keskushyökkääjä Luis Suárez, Messin hyvä ystävä ja pitkäaikainen joukkuetoveri.

Luis Suárez on viimeistellyt jo yhdeksän liigamaalia Atlético Madridille tällä kaudella. Tuorein osuma oli viime hetken voittomaali Alavesin verkkoon.­

Messi ja Suárez pelasivat yhdessä FC Barcelonassa vuosina 2014–2020, jonka aikana Suárez teki seuralle yhteensä 198 maalia. Yhteistyön oli määrä jatkua vielä kaksi kautta, mutta kesällä Barcelona ilmoitti, että Suárezin palveluksia ei enää kaivata.

Barcelona oli niin innokas pääsemään eroon uruguaylaisesta Suárezista, että maksoi tälle kahden vuoden palkan käteen ja päästi tämän lähtemään neljän miljoonan euron siirtokorvauksella – pilkkahinnalla.

Messi avautui seuran ratkaisusta Evolen haastattelussa.

– Minusta se oli täyttä hulluutta. Seurajohto osti Suárezin sopimuksen ulos ja päästi hänet lähtemään ilmaiseksi joukkueeseen, joka taistelee meitä vastaan samasta tittelistä, Messi sanoi.

Messi oli purkauksessaan täysin oikeassa. Suárezin päästäminen Atléticoon on yksi viime vuosien räikeimmistä omista maaleista futiskabineteissa.

Suárezin sijaan Barcelona on tällä kaudella esimerkiksi antanut Espanjan liigassa 741 minuuttia peliaikaa kakkosluokan tanskalaiskärjelle Martin Braithwaitelle, joka on tehnyt kaksi maalia. Samaan aikaan Suárez on pommittanut pisteitä Atléticolle.

Virheestä päävastuullinen Barcelonan puheenjohtaja Josep Maria Bartomeu on eronnut jo tehtävästään ja seuran jäsenet valitsevat uuden nokkamiehen tämän kuun lopussa.

Tulevan puheenjohtajan agendalla ykkösenä on saada Messi suostuteltua jäämään seuraan.

Se ei tule olemaan helppoa, mutta yhden oljenkorjen pelaaja haastattelussa jätti: hän sanoi päättävänsä tulevaisuudestaan vasta kesällä.