Barcelonan Philippe Coutinho joutuu polvileikkaukseen – edessä pitkä huili

Brassitaituri loukkasi kierukkaansa tiistain Eibar-tasapelissä.

Barcelonan brasilialaistähti Philippe Coutinho joutuu pelikentiltä sivuun polvileikkauksen takia. Barcelonan kotisivujen mukaan Coutinho loukkasi vasemman polvensa nivelkierukan tiistaina pelatussa Eibar-ottelussa.

Barcelona ei ole kertonut arviota Brasilian maajoukkuepelaajan toipumisajasta, mutta polvileikkauksesta kuntoutuminen tietänee pitkää huilia.

Hyökkäävänä keskikenttämiehenä viihtyvä Coutinho on pelannut tällä kaudella 14 ottelussa, joissa hän on tehnyt kolme maalia.

Barcelonan kausi on ollut Espanjan jalkapalloliigassa nihkeä. Joukkue on kerännyt 15 liigapelistään 25 pistettä, ja on vasta sarjan kuudentena. Eibaria vastaan Barcelona jäi 1–1-kotitasapeliin.