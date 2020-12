Pelén seura väittää: Lionel Messi ei rikkonut brasilialaislegendan ennätystä

Lionel Messin kerrottiin viime viikolla nousseen Pelén ohi yhdelle seuralle iskettyjen maalien määrässä.

Jalkapallomaailma onnitteli viime viikolla FC Barcelonan argentiinalaissuuruutta Lionel Messiä, jonka 644:s maali espanjalaisseuransa riveissä rikkoi brasilialaislegenda Pelén ennätyksen maaleissa yhdelle seuralle. Pelen brasilialaisseura Santos on kuitenkin eri mieltä ennätyksestä, kertoo muun muassa BBC.

Pelé kirjasi kilpailullisissa peleissä 643 osumaa Santosille, mutta seuran mielestä myös harjoitusotteluiden maalit on laskettava ja näin Pelén saldo olisi 1 091 – eli Messillä olisi vielä 448 maalia tehtävänä päästäkseen ennätysmieheksi.

– Ottelut pelattiin virallisissa peliasuissa, virallisin säännöin. Määrä on ehdoton. Maali Eibaria vastaan on tilastollisesti samanarvoinen kuin maali Valenciaa vastaan. Maali (surinamilaista) Transvaalia vastaan on yhtä arvokas kuin maali Real Madridin verkkoon Santiago Bernabeu -stadionilla, Santos selvitti tiedotteessaan lisäten, että harjoituspeleille oli annettu virallinen hyväksyntä alueellisilta jalkapalloliitoilta.

Santos muistutti myös, että Pelé teki osan "harjoitusmaaleistaan" esimerkiksi Interin, Real Madridin, Boca Juniorsin, River Platen ja jopa Barcelonan verkkoon.

Santosissa vuosina 1956–74 pelannut Pelé itse onnitteli sosiaalisessa mediassa Messiä tämän tehtyä 644. Barca-maalinsa.

– Sinun laillasi tiedän, millaista on rakastaa saman pelipaidan päälle panemista joka päivä. Sinun laillasi tiedän, ettei mikään ole parempaa kuin paikka, jossa tunnemme olevamme kotona. Onnittelut historiallisesta tuloksestasi, Lionel, ja ennen kaikkea onnittelut kauniista urastasi Barcelonassa, Pelé kirjoitti Instagramissa Messille.