Mediaväite: brasilialaiset raivoissaan – supertähti Neymar järjesti 500 hengen megabileet keskellä koronahätää

Neymarin kerrotaan järjestäneen isot juhlat, joiden viihdykkeisiin kuuluu esimerkiksi maanalainen disko.

Brasilialaista jalkapallon supertähteä Neymaria, 28, kritisoidaan voimakkaasti hänen kotimaassaan. Brasilialaislehti O Globon mukaan Neymar on järjestänyt valtavat juhlat Mangaratibassa sijaitsevassa huvilassa, Rio de Janeirossa. O Globoa siteeraa esimerkiksi espanjalaislehti Marca.

Lehtitietojen mukaan bileet alkoivat joulupäivänä ja jatkuvat viisi vuorokautta. Festivaaleille on kutsuttu peräti 500 vierasta. Juhlaväkeä viihdyttää bändi.

Lisäksi Neymar on järjestänyt maanalaisen diskon, jossa musiikkia soittavat tiskijukat. Hän on kuitenkin ajatellut naapureita ja rakennuttanut reiviluolaan huippuluokan äänenvaimennusjärjestelmän. Tämä maanalainen bilekeidas ei sijaitse Neymarin huvilan tiluksilla, vaan hieman kauempana. Blickin mukaan brassifutari on vuosia sitten rakennuttanut huvilansa läheisyyteen juhlatilan, josta löytyy tanssilattian lisäksi baari ja konsolipelimahdollisuus.

Äänieristyksen lisäksi juhlat pyritään salaamaan myös toisella tavalla. Puhelimet ovat kiellettyjä, jottei juhlista leviäisi kuvamateriaalia muualle. Mediatietojen mukaan juhlijoiden joukossa on esimerkiksi Neymarin sisko Rafaella Santos.

Daily Mailin mukaan juhlat eivät kuitenkaan tapahdu Neymarin omalla 6,5 miljoonan arvoisella huvilalla. Oman pytinki on remontissa, joten Neymar on vuokrannut pippaloita varten toisen huvilan samalta alueelta.

Brasilialaisten voimakas vastustus Neymarin biletystä kohtaan johtuu maan koronatilanteesta. Brasilia on yksi maista, joita koronavirus on koetellut kaikkein kovimmin. Yli 190 000 maan kansalaista on kuollut Covid-19-tautiin, mikä on toiseksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen.

Viruksen leviämistä pyritään globaalisti estämään ihmisten välisten kontaktien minimoimisella. 500 hengen disko ei varsinaisesti tue terveydenhuollon pyrkimyksiä.

Neymar ei juhlia ole kommentoinut. Hänen edellinen Instagram-julkaisunsa on kahden päivän takaa. Kuvassa pallotaituri poseeraa perheensä kanssa pallojen täyttämän joulukuusen ja lahjojen, kuten Louis Vuittonin ostoskassin, edessä. Joulutervehdyksensä on kommenttiosioon lisännyt esimerkiksi brassilegenda Pelé.

Neymarin seura PSG pelasi viimeksi keskiviikkona, aatonaattona. Neymar ei ollut kokoonpanossa, sillä hän loukkasi itseään aiemmin joulukuussa.

Seuraavan ottelunsa PSG pelaa 6. tammikuuta, joten supertähdellä riittää toipumisaikaa uuden vuoden krapulaan. Pariisissa häntä odottaa uusi komento. PSG:n valmentaja Thomas Tuchel sai joulupotkut kinkuilleen. Lehtitietojen mukaan tilalle tulee Mauricio Pochettino. Ranskan ykkösseura on maan pääsarjassa vasta kolmantena.