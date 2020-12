Lionel Messi rikkoi legendaarisen Pelén huiman ennätyksen

Pelé onnitteli Messiä Instagramissa.

Lionel Messi on tehnyt 644 maalia FC Barcelonalle.­

Barcelonan supertähti, argentiinalaispelaaja Lionel Messi lunasti viimeistään tiistaina paikkansa jalkapallon elävien legendojen joukossa. Messi rikkoi eniten maaleja yhden seuran paidassa tehneen pelaajan ennätyksen.

Jalkapallohistoriaa syntyi, kun Messi teki 644. maalinsa Barcelonalle tiistain ottelun 65. minuutilla ja vei joukkueensa voittoon Valladolidista maalein 3–0. Messi sai osumaansa kantapääsyötön Pedriltä.

– Kun aloin pelata jalkapalloa, en koskaan ajatellut rikkovani mitään ennätyksiä. Puhumattakaan siitä, jonka saavutin tänään. Voin vain kiittää kaikkia niitä, jotka auttoivat minua vuosien varrella, joukkuetovereitani, perhettäni, ystäviäni ja kaikkia tukijoitani, Messi kommentoi Instagramissa ottelun jälkeen.

Kuudesti maailman parhaaksi pelaajaksi valittu Messi on pelannut Barcan paidassa 749 ottelua, eli hän on tehnyt maalin jokaista 1,16 ottelua kohden.

Ennätystä piti aiemmin hallussaan brasilialaisen Santosin paidassa pelannut brassilegenda Pelé, joka teki 643 maalia seuralle vuosina 1956–74, jolloin hän pelasi 757 ottelua. Pelé teki maalin jokaista 1,17 ottelua kohden.

– Sinun laillasi tiedän, millaista on rakastaa saman pelipaidan päälle panemista joka päivä. Sinun laillasi tiedän, ettei mikään ole parempaa kuin paikka, jossa tunnemme olevamme kotona. Onnittelut historiallisesta tuloksestasi, Lionel, ja ennen kaikkea onnittelut kauniista urastasi Barcelonassa, Pelé kirjoitti Instagramissa Messille.

Messi nousi tasoihin Pelén ennätyksen kanssa lauantain 2–2-tasapelissä Valenciaa vastaan.

Hän on heittämällä Barcan historian tuloksekkain maalintekijä, sillä kakkosena olevalla Cesar Rodriguezilla on tilillään vain 230 maalia. 33-vuotias Messi on myös Espanjan liigan kovin maalintekijä (451 maalia) ja Barcelonan riveissä eniten pokaaleita kerännyt pelaaja (34 titteliä).