Serie A:ssa nähtiin huima osuma – pallo maaliin vain kuudessa sekunnissa

AC Milanin Rafael Leao oli terävänä heti avausvihellyksen jälkeen.

AC Milanin hyökkääjä Rafael Leao teki jalkapallon Italian Serie A:n kautta aikain nopeimman maalin sunnuntaina Sassuoloa vastaan. Portugalilainen Leao laukoi pallon maaliin kuuden sekunnin pelaamisen jälkeen.

Jalkapallotilastoja ylläpitävän Optan mukaan ennen sunnuntaita Serie A:n nopein maali oli Piacenzaa edustaneella Paolo Poggilla, joka viimeisteli vuonna 2001 osuman kahdeksan sekuntia alkuvihellyksen jälkeen.

Serie A:n kärjessä oleva AC Milan haki sunnuntaina 2–1-vierasvoiton Sassuolosta. Paikallisvastustaja Inter voitti kotonaan Spezian 2–1 ja on sarjakakkosena. Milanolaisjoukkueiden keskinäinen ero on yksi piste.