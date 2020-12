Cristiano Ronaldo hurjasteli juhlaottelussaan – nousi Zlatanin rinnalle maalipörssin kärkeen

Cristiano Ronaldo iski kaksi maalia Juventuksen voitossa.

Teemu Pukki viimeisteli lauantaina kaksi maalia pelatessaan sadannen ottelunsa brittiseurassaan Norwichissa, ja sunnuntaina toinen maaliahne hyökkääjä seurasi esimerkkiä. Cristiano Ronaldon sadas ottelu italialaisjätti Juventuksessa tuotti portugalilaissuuruudelle kaksi maalia Juven voittaessa Serie A:ssa Genoan 3–1.

Ronaldo nousi maaleillaan tasoihin sarjan maalipörssin kärkeen AC Milanin Zlatan Ibrahimovicin kanssa. Kumpikin on tehnyt kymmenen osumaa.

– Mikäs sen parempaa juhlistaa sadatta otteluani Juventuksessa kuin tehdä kaksi maalia?, Ronaldo aprikoi Twitterissä ja lupasi yltää myös sataan maaliin Juven riveissä. Tällä hetkellä koossa on 79 maalia.

Juventus on sarjassa 11 kierroksen jälkeen neljäntenä, kolme pistettä perässä sunnuntain myöhäispelissä Parman kohtaavaa Milania. Juven kanssa tasoissa on Napoli, joka otti ensimmäisen voittonsa uudelleen nimetyllä kotiareenallaan kaatamalla Sampdorian 2–1. Napolin pyhätön nimi on hiljattain kuolleen seura- ja jalkapallolegendan mukaan Stadio Diego Armando Maradona.