Ex-valmentaja paljastaa: Lionel Messin vaatimukset ovat liikaa joukkuekavereille – ”Se tuottaa suurta stressiä”

Lionel Messi on kentällä samaan aikaan taituri ja piiskuri.

FC Barcelonan tähtipelaaja Lionel Messi, 33, tunnetaan paitsi maaleistaan myös upeasta pelisilmästään.

Voisi kuvitella, että moisen virtuoosin rinnalla on helppo pelata. Monet siinä ovat onnistuneetkin, mutta kaikille argentiinalaisen läsnäolo ei kuitenkaan sovi, Reuters kirjoittaa.

Entinen Barcelonan apuvalmentaja Juan Carlos Unzue kertoo, että Messin asettamat standardit ovat liian kovia joillekin joukkuekavereista.

– Hän vaatii itseltään, että hän pysyy parhaana. Niinpä hän haluaa nähdä parasta myös ympärillään; pelaajissa, valmentajissa ja fysioissa. Se tuottaa suurta stressiä, jota kaikki joukkuekaverit eivät pysty käsittelemään.

Ei ole sattumaa, että Messi on itse pysynyt maailman huipulla niin pitkään.

– Hänet on pitänyt siellä kunnianhimo ja se, miten hän elää stressaavien hetkien kanssa, Unzue sanoo.

Tällä kaudella Messi on esiintynyt alavireisesti, kuten koko Barcelonan joukkue.

Hyökkääjätähti on osunut kymmenessä liigaottelussa vain neljästi, mikä on hänelle poikkeuksellisen alhainen lukema. Mestarien liigassa on syntynyt kolme maalia neljässä ottelussa.