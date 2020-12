Hirmuvireinen Erling Braut Haaland pitkään sivussa: ”Hän on pelannut liikaa”

Dortmundin tähtihyökkääjällä on lihasvamma.

Borussia Dortmundin norjalaisjalkapalloilija Erling Braut Haaland on peleistä sivussa tammikuulle jalan lihasvamman vuoksi.

– Se vahingoittaa meitä, mutta ehkä hän on pelannut viime aikoina hieman liikaa, Dotmundin päävalmentaja Lucien Favre sanoi.

Haaland on ollut tällä kaudella huippuiskussa. Hän on tehnyt Saksan Bundesliigassa kahdeksassa pelissään kymmenen maalia. Mestarien liigassa osumia on kertynyt neljässä ottelussa kuusi. Haaland on Mestarien liigan maalipörssin jaetulla kärkipaikalla.

Norjalaistähti oli keskiviikkona sivussa, kun Dortmund pelasi Mestarien liigassa 1–1-kotitasapelin Laziota vastaan ja varmisti jatkopaikkansa.

Dortmundin avainpuolustaja Mats Hummels loukkasi Lazio-ottelussa nilkkansa. Hummels kertoi sosiaalisessa mediassa, että hän saattaa olla kunnossa muutamassa päivässä.