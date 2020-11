Agentti latasi karuja paljastuksia Lionel Messistä – toinen supertähti joutui silmätikuksi: ”Ei puhunut eikä syöttänyt”

Ranskalaistähti Antonie Griezmannin entinen agentti Eric Olhats puhui kitkerään sävyyn Lionel Messistä.

Antonie Griezmannin (takana) entinen agentti haukkui Lionel Messin. Ranskalaistähti on jäänyt Messin varjoon usein myös kentällä.­

Argentiinalainen Lionel Messi, ehkäpä kaikkien aikojen paras jalkapalloilija, sai rankkaa kritiikkiä joukkuetoverinsa Antonie Griezmannin entiseltä agentilta.

Eric Olhats paljasti France Footballin haastattelussa, ettei Messi toivottanut ranskalaistähteä kovin lämpimästi Barcelonan pukukoppiin. Griezmann siirtyi katalonialaisseuraan elokuussa 2019 reilun sadan miljoonan euron kaupassa.

Olhatsin mukaan Messillä on aivan liikaa valtaa seuran asioihin – ja se näkyy kaikessa.

– Messi on sekä keisari että monarkki, eikä hän suhtautunut hänen (Griezmannin) tuloonsa kovin hyvin. Viime kaudella, kun Griezmann saapui, Messi ei puhunut eikä syöttänyt hänelle, agentti latasi France Footballille Marcan mukaan.

Olhats epäili, että Messin käytöksen on täytynyt jättää ikuinen jälki entiseen suojattiinsa. Hänen mukaansa argentiinalaistähti ei edes yrittänyt peitellä halveksuntaansa, vaan sen huomasivat kaikki.

– Messin asenne on ollut valitettavaa. Antonie on aina sanonut, ettei hänellä ole ongelmia Messin kanssa, muttei toisaalta mitään päinvastaistakaan. Se on kauhulla hallitsemista. Joko olet hänen puolellaan tai häntä vastaan, vuoteen 2016 saakka ranskalaista edustanut Olhats harmitteli ranskalaislehdelle.

Griezmannin sopeutuminen Barcelonaan on ollut mitä ilmeisimmin haastavaa kulisseissa, mutta helppoa se ei ole ollut kentälläkään.

Suurin odotuksin Atletico Madridista ostettu Griezmann on onnistunut Blaugranan paidassa 17 kertaa 57 ottelussa. Hän on ollut vain varjo Atleticon ajoista tutusta, dominoivasta ja maaliahneesta monitaiturista

Olhats korosti, että 29-vuotias ranskalainen ei ole luonteeltaan konfliktiherkkä, eikä siksi ole asettunut Messiä vastaan.

– Seura on sairas, ei hän, agentti totesi ja viittasi Barcelonan sisäisiin ristiriitoihin.

Barcelona on Espanjan liigassa vasta kahdeksantena. Se on kerännyt seitsemästä ottelustaan 11 pistettä.