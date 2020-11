Neymarin nololla mokalla tylyt seuraukset – sai lähtöpassit suositusta Twitch-palvelusta

Neymar oli viime viikkoina jakanut pelisessioitaan aktiivisesti Twitchissä.

Brasilian maajoukkueen ja pariisilaisen PSG:n tähtipelaaja Neymar on hyllytetty suoratoistopalvelu Twitchistä, kertoo esports-uutissivusto Dexerto.

28-vuotias taituri oli aktiivinen jakamaan videopelisessioitaan Twitchissä. Hänellä oli palvelussa yli 600 000 seuraajaa.

Lokakuun puolivälissä Neymar kuitenkin mokasi kesken pelisession striimaamisen.

Hän sai puhelun valioliigajoukkue Evertonia edustavalta maajoukkuekaveriltaan, Richarlisonilta.

Neymar vilautti puhelintaan kameralle, muttei tajunnut, että puhelimen ruudulla näkyi samalla Richarlisonin puhelinnumero.

Pian episodin jälkeen Richarlison, 23, twiittasi saaneensa ensimmäisen viiden minuutin aikana 10 000 viestiä puhelimeensa.

Vaikka kaverukset naureskelivatkin vielä samaisessa live-lähetyksessä tapahtuneelle, on tuo moka Dexerton mukaan mitä ilmeisemmin syy, miksi Neymar sai lähtöpassit Twitch-palvelusta.

Twitchin sääntöjen mukaan henkilökohtaisten tietojen, kuten puhelinnumeroiden tai osoitteiden, levittäminen on kiellettyä, ja voi johtaa väliaikaiseen tai pysyvään tilin sulkemiseen.

Dexerto kirjoittaa kuitenkin, ettei Neymarin hyllyttämisen syistä ole varmaa tietoa, sillä Twitch ei julkaise rangaistusten taustoja.

Dexerton mukaan Neymar on yksi maailman tunnetuimmista Twitchin käyttäjistä. Hän on viime kuukausien aikana pelannut aktiivisesti muun muassa CS:GO ja Call of Duty -pelejä.

Syksystä 2017 lähtien PSG:tä edustanut Neymar ei ole esiintynyt futisviheriöiden puolella viime viikkoina loukkaannuttuaan Mestarien liigan pelissä turkkilaista Basaksehiria vastaan lokakuun lopulla.

Ranskan liigassa Neymar on iskenyt tällä kaudella kaksi maalia.

Richarlison puolestaan kärsi äskettäin kolmen ottelun pelikiellon saatuaan punaisen kortin paikallisottelussa Liverpoolia vastaan.

Hän on tehnyt Valioliigassa tänä syksynä yhden maalin.