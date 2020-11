Saksassa pelaava jalkapallotähti Malick Thiaw, 19, kulki mummolassa Oulussa – paljastaa yhden inhottavan ja monta ihanaa asiaa Suomesta

Malick Thiaw teki jo maalin Bundesliigassa – ja lähiaikoina hän päättää, iskeekö hän tulevaisuudessa maaleja Suomellekin.

Saksassa tehtiin suomalaista jalkapallohistoriaa viime viikonloppuna, kun 19-vuotias Malick Thiaw puski pallon Stuttgartin verkkoon.

Schalkea edustava puolustaja Thiaw, 19, on kaikkien aikojen nuorin suomalainen maalintekijä Bundesliigassa. Ja mikä tärkeintä – hän on mahdollisesti uusi, tuleva Huuhkajat-tähti.

– Niin, Suomella on nykyään aika hyvä maajoukkue, Thiaw miettii Ilta-Sanomien haastattelussa selvällä suomen kielellä.

Kohtelias ja vaatimaton teinipoika on syntynyt ja kasvanut Düsseldorfissa. Hänen isänsä Souleymane on senegalilainen ja äiti Marjo-Kristiina suomalainen, ja äidin kotikaupungissa Oulussa Malick vietti lapsena kesiään.

Pitkänhuiskea toppari allekirjoitti kesällä vuoteen 2024 kestävän ammattilaissopimuksen kasvattajaseuransa Schalken kanssa, mutta myös Liverpool sekä AC Milan olivat hänestä kiinnostuneita. Liverpool pitää häneen yhä säännöllistä yhteyttä.

Malick Thiaw isänsä Souleymanen ja äitinsä Marjo-Kristiinan kanssa.­

Jatkuvaa yhteyttä pitää myös Suomen Palloliitto. Alle 21-vuotiaiden maajoukkueen valmentaja Juha Malinen on Thiawista innoissaan:

– Malick puhuu hyvin suomea ja on loistotyyppi persoonana ja pelaajana. Kunnianhimoinen, iso jätkä, nopea ja hyvä ponnistusvoima – harvalla on tuollaisia ominaisuuksia. Kädet oikein syyhyää, että tuollainen timantti on mahdollista saada Suomelle!

Thiawissa riittää yhä hiottavaa, sillä kokemattomuutensa takia hän tekee yhä virheitäkin, mutta hänellä on potentiaalia kehittyä huipputason keskuspuolustajaksi.

Ahkeruutta ja kunnianhimoa nuorukaisella riittää. Thiaw tekee joka viikko ylimääräistä lihaskuntotreeniä personal trainerinsa kanssa, ja hän harjoitteli vuoden ajan lähes joka päivä erikseen pääpeliään.

Nyt hän on todella vaarallinen keskitystilanteissa maalinedustalla, mistä kertovat viime kauden kahdeksan maalia A-junioreiden Bundesliigassa sekä Stuttgartin verkkoon vapaapotkusta puskettu ensimmäinen Bundesliiga-maali.

– Meillä oli harjoiteltuna kolme vaihtoehtoa vapaapotkuun. Näytin potkaisijalle kakkosta ja sanoin kaverille, että hänen pitää blokata vastapelaajani. Sitten juoksin takatolpalle, pallo tuli sinne täydellisesti ja minun piti vain puskea se sisään, Thiaw kertoo ensimmäisen maalinsa synnystä.

Schalken heikosti sujuneella alkukaudella nuori topparilupaus on valopilkku, jolta toivotaan paljon.

Hänen on yritettävä pysyä keskittyneenä ja kylmäpäisenä odotuksista huolimatta, ja samaan aikaan hänen on yritettävä löytää vastaus tulevaisuuttaan koskien: mitä maajoukkuetta hän haluaa edustaa? Saksaa, Senegalia vai Suomea?

– En halua ottaa tästä stressiä, mutten halua myöskään, että päätöksessä menee liian kauan. Haluaisin päättää tänä vuonna tai ensi vuoden alussa, Thiaw sanoo.

– Senegalin maajoukkueesta oltiin jo yhteydessä, he ovat puhuneet agenttini kanssa. Olen puhunut myös Juha Malisen kanssa ja A-maajoukkueen valmentajan Markku Kanervan kanssa. En ole vielä tavannut Kanervaa, mutta puhelimessa hän on aina tosi mukava, Thiaw kertoo.

Kilpailu lupauksesta kiristyy. Thiaw myöntää, että Suomen puolesta puhuu se, että hänellä olisi tulevaisuudessa tarjolla todennäköisesti iso rooli maajoukkueessa:

– Totta, se on yksi hyvä argumentti. Mietin myös sitä.

Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin paljon identiteetistä. Thiaw on toki kasvanut Saksassa, hän on saksalaisen yhteiskunnan jäsen, mutta luonteeltaan hän kokee olevansa paljolti suomalainen ja senegalilainen.

– Olen ystävällinen ja rento, otan asiat rauhallisesti, en hermostu enkä stressaa. Luulen, että se on minussa suomalaista ja senegalilaista. Vaikka en tiedä, ovatko suomalaiset yleensä tuollaisia, mutta ainakin Oulussa ollessani kaikki olivat sellaisia, rentoja. Ja saksalaista... En tiedä. On minussa varmaan jotain saksalaistakin, mutten oikein osaa sanoa mitä, Thiaw pohtii.

Hänen muistonsa Suomesta ja Oulusta ovat rakkaita – ja herkullisia:

– Olin Suomessa viimeksi 13-vuotiaana. Kävimme siellä aina kesällä, mutta viime vuosina emme ole päässeet käymään. Inhottavaa oli, kun mentiin mökille ja siellä oli paljon itikoita. Parhaat asiat olivat mummin ruoka, sauna ja sukulaisten näkeminen. Tykkään varsinkin lohesta ja kaikista kalaruuasta. Lohi ja perunat on tosi hyvää, vaikken oikeastaan tykkää perunoista, mutta tykkään niistä kun minun mummini tekee ne, Thiaw sanoo ja nauraa.

Lauantaina hänen uransa Bundesliigassa jatkuu, kun Schalke kohtaa Mainzin. Mummi seuraa varmasti peliä Oulussa, ja samoin sitä seuraavat Palloliitto, Liverpool ja monet muut.

Thiawilla on myös henkisiä voimavaroja, joita pelaaja tarvitsee onnistuakseen läpimurrossa. Hän on piristävän itsevarma. Jo kesällä ennen kauden alkua hän sanoi olevansa varma, että raivaa tiensä avaukseen Schalkessa.

– Tiesin sen sataprosenttisesti. Huomasin harjoituksissa, että pelaajat ovat hyviä, mutta huomasin myös, että pärjään, Thiaw sanoo nyt.

Toinen silmiinpistävän tärkeä ominaisuus Thiawilla on hänen vaarallisuutensa maalin edessä. Kaikki pitkänhuiskeat topparit eivät ole automaattisesti hyviä maalintekijöitä, mutta Schalkessa erikoistilanteet suunnitellaan jo Thiawia ajatellen.

Thiaw on 19 vuoden, 2 kuukauden ja 22 päivän ikäisenä nuorin suomalainen maalintekijä Bundesliigassa. Toisena listalla on Pasi Rautiainen, joka laukoi 20-vuotiaana maalin Werder Bremenille. Kolmantena on niin ikään Schalkea edustanut Teemu Pukki, joka iski 21-vuotiaana ensimmäisen maalinsa Saksan pääsarjassa.