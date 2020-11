Tulikuuma Zlatan itsevarmana taiturimaisen maalinsa jälkeen: ”Miksi juosta, kun voi lentää” – upea osuma tallentui huikeisiin kuviin

Zlatan Ibrahimovic teki AC Milanille voittomaalin ja jysäytti päälle zlatanmaisen twiitin.

Sunnuntain Serie A -kierroksella nähtiin kahden giganttimaisen tähden näytös. Cristiano Ronaldo palasi koronakaranteenista ja teki kaksi maalia, kun Juventus päihitti vieraissa Spezian maalein 4–1.

Päivä oli kuitenkin AC Milanin ruotsalaistähden Zlatan Ibrahimovicin. Ibrahimovic varmisti AC Milanille kolme pistettä upealla 83. minuutilla tulleella saksipotkumaalilla. Milan voitti Ibrahimovicin maalilla Udinesen vieraissa 2–1.

Zlatan Ibrahimovic varmisti AC Milanille voiton loppuhetkillä.­

Maali oli tulikuumassa vireessä olevalle Ibrahimovicille jo viides osuma kolmen viime pelin aikana. Kaikkiaan Ibrahimovic on tehnyt tämän kauden kuudessa ottelussa seitsemän maalia.

– Se oli hyvä maali, mutta oli tärkeämpää voittaa. Se oli kolmen pisteen maali, Ibrahimovic sanoi Aftonbladetin lainaaman Football Italian mukaan.

Omalla Twitter-tilillään Ibrahimovic ei ollut yhtä vaatimaton.

Zlatanmaiseen tyyliinsä Ibrahimovic puhkui twiitissä itsevarmuutta.

– Miksi juosta, kun voi lentää, Ibrahimovic twiittasi ja oli ryydittänyt twiittiään komealla valokuvalla saksipotkuhetkestä.

Ibrahimovic myös tunnustautuu nuoren joukkueen jonkinlaiseksi isähahmoksi.

Saksipotkutilanne toisesta kuvakulmasta: Udinesen pelaajista Rodrigo Becao (oik.) on myöhässä, eivätkä Sebastian De Maio (maassa) ja maalivahti Juan Musso voi kuin katseella seurata Ibrahimovicin akrobatiaa.­

– Meillä on yksi Euroopan nuorimmista joukkueista, joskin minä nostan joukkueen keski-ikää jonkin verran. Minä otan paineet ja vastuun kontolleni, heidän ei tarvitse niistä piitata. Heidän täytyy vain tehdä töitä, uskoa ja seurata tietä, jonne olemme matkalla, 39-vuotias Ibrahimovic sanoi isällisesti.

Milan on kuuden kierroksen jälkeen Serie A:n kärjessä: saldona on viisi voittoa ja yksi tasapeli.