Entinen valmentaja paljasti vaietun totuuden Lionel Messistä

Quique Setien kertoi espanjalaislehti AS:lle, millainen valmennettava Lionel Messi on.

Lionel Messin ympärillä sattuu ja tapahtuu. Läpi alkusyksyn Barcelonassa myllersi siirtosaaga, kun Messi halusi pakottaa tiensä ulos seurasta. Argentiinalainen supertähti oli ajautunut lopulliselta tuntuneeseen törmäyskurssiin seurajohdon kanssa.

Linnarauha saatiin sittenkin sovittua, mutta Messi ja koko seura ovat olleet vaisuja alkukaudesta. Lisää vettä myllyyn lappasi entinen päävalmentaja Quique Setien El Pais -lehden haastattelussa valmentajalegenda Vicente Del Bosquen kanssa. Setien kehui Messin pelitaidot maasta taivaisiin ja sanoi pitävänsä tätä kaikkien aikojen parhaana jalkapalloilijana.

Samalla kuitenkin Setien otti esille Messin toisen puolen, josta harva on halunnut hiiskua.

– Leo on vaikea valmennettava. Ja kuka minä olen häntä muuttamaan! He ovat hyväksyneet hänet sellaisenaan vuosien ajan eivätkä ole muuttaneet häntä. On olemassa myös toinen puoli asiassa pelkän pelaajan ulkopuolella, ja se on erittäin hankalasti hallinnoitava juttu, Setien taustoitti.

Lionel Messi oli lähellä siirtoa pois Barcelonasta ennen kuluvan kauden alkua.­

Setien tarkoitti Messin hiljaista vaikutusvaltaa ja vaatimustasoa seuran sisällä. Hän rinnasti tilanteen Michael Jordanin asemaan Chicago Bullsissa, joka tuli harvinaisen selväksi aiemmin tänä vuonna ilmestyneessä The Last Dance -dokumenttisarjassa. Suuren yleisön silmissä suurimmat tähdet ovat hierarkiassa omalla tasollaan, ja pelaajat osaavat myös käyttää tätä valtaa.

– Monille urheilijoille se on sisäsyntyistä. Näet asioita, joita et osaa odottaa. Hän on erittäin varautunut, mutta hän saa sinut näkemään asiat, joita hän haluaa sinun näkevän. Hän ei puhu juuri ollenkaan.

Entinen Real Madridin ja Espanjan maajoukkueen menestysvalmentaja Del Bosque tietää kaiken suurimpien pelaajien vaikutusvallasta seuran hierarkiassa.

Del Bosque muistuttaa Setieniä entisen Barcelonan päävalmentajan Tata Martinon kuuluisasta lauseesta, jonka hän sanoi Messille: ”Tiedän, että voit soittaa seuran presidentille koska tahansa ja hankkia minulle potkut, mutta älä näytä sitä minulle joka päivä”.

Vicente Del Bosque Espanjan maajoukkueen päävalmentajana Helsingissä Suomea vastaan vuonna 2013.­

– Kyllä, olen kuullut tuon lausahduksen ja muitakin. Kenenkään ei tarvitse kertoa minulle, mitä Martino tai joku muu on sanonut. Olen elänyt sen läpi. Minulla on riittävästi kokemuksia tehdäkseni tarkan arvion siitä, millaisia tämä poika tai muut todella ovat.

FC Barcelonalla ei noin muutenkaan mene lujaa. Korona on puraissut seuran taloutta kovalla kädellä. Valtavia pelaajapalkkoja maksava seura on vaarassa luisua turmion tielle, jos taloustilanne ei pikaisesti kohene.

Muun muassa uutissivustot AS sekä Marca kertovat katalonialaisen RAC1-radioaseman tietoihin nojaten, että Barcelonaa uhkaa maksukyvyttömyys ja jopa konkurssi, jos seura ei pysty leikkaamaan pelaajiensa palkkoja 190 miljoonaa euroa ensi viikon torstaihin mennessä.

Lisäksi seura on aloittanut uuden päävalmentajansa Ronald Koemanin alaisuudessa historiallisen huonosti. Barcelona on kerännyt vain kahdeksan pistettä kuudesta ensimmäisestä liigapelistään. Se on seurahistorian surkein suoritus siitä lähtien, kun La Ligassa on alettu jakaa kolme pistettä voitosta. Samaan se on ”pystynyt” vain kerran aiemmin. Silloin puikoissa oli toinen hollantilainen, Louis van Gaal, ja kausi oli 2002–03.