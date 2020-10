Espanjalaislähde: FC Barcelonaa uhkaa konkurssi – seura haluaa alentaa pelaajiensa palkkoja 190 miljoonalla

FC Barcelonan taloustilanne on RAC1-radiokanavan mukaan hälyttävän huono.

FC Barcelonan vaikeuksille ei näy loppua. Jalkapalloviheriöllä peli on takerrellut, mutta suurimmat ja akuuteimmat ongelmat ovat taloudellisia.

Muun muassa uutissivustot AS sekä Marca kertovat katalonialaisen RAC1-radioaseman tietoihin nojaten, että Barcelonaa uhkaa maksukyvyttömyys ja jopa konkurssi, jos seura ei pysty leikkaamaan pelaajiensa palkkoja 190 miljoonaa euroa ensi viikon torstaihin mennessä.

Lähteiden mukaan seuran lakimiehet ja pelaajat aloittivat neuvottelut perjantaina. Seuran tavoitteena on laskea palkkakuluja 30 prosentilla nykyisestä.

Barcelonan väliaikaisena presidenttinä toimii Carles Tusquets, koska pitkäaikainen seurajohtaja Josep Maria Bartomeu ja muu hallitus jättivät tehtävänsä tiistai-iltana.

– Suurin huolemme on taloudellinen. Koronapandemia vaikuttaa erityisesti Barcelonaan. Seura on riippuvainen turismista, jota ei tällä hetkellä ole lainkaan. Meidän on hyödynnettävä edellisen hallituksen ideoita seuraan vaikuttavien haittojen korjaamiseksi, Tusquets pyöritteli Marcan mukaan.

Loppukesän suurimpia puheenaiheita kansainvälisessä jalkapallossa oli, jatkaako Lionel Messi uraansa Barcelonassa. Seura sai pidettyä talismaaninsa, mutta se voi vielä jatkossa kostautua taloudellisesti.

Messin sopimus päättyy kesällä 2021. Mikäli Messi tämän jälkeen ei uusi sopimustaan, vaan lähtee Barcelonasta, seuran lupaamat bonukset laukeavat maksettavaksi.