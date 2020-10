Mario Balotelli jälleen kohun keskellä – härski kommentti brasilialaismallille tv-lähetyksessä järkytti

Mario Balotellin töppäilyt puhuttavat jälleen.

Italialainen jalkapalloilija Mario Balotelli, 30, on jälleen ajautunut kohun keskelle. Tällä kertaa syynä ovat kommentit, joita hyökkääjä jakeli Big Brother -ohjelman suorassa lähetyksessä.

Balotellin veli Enoch on yksi Italian julkkis-BB:n asukkaista, minkä vuoksi Mariota jututettiin viime perjantain lähetyksessä, uutisoi muun muassa Bild-lehti.

Ohjelman juontaja kertoi, että Big Brother -talossa tällä hetkellä asustava brasilialainen malli Dayane Mello, 31, olisi halunnut Mario Balotellin mukaan kisaan.

– Kyllä, mutta sitten hän sanoisi, että ”lopeta, lopeta, tuo sattuu”, Balotelli sanoi viitaten Bildin mukaan seksuaalisen kanssakäymiseen.

Mario Balotellin pikkuveli Enoch (vas.) sekä malli Dayane Mello ovat Italian Big Brotherin julkkisversion kilpailijoita.­

Balotellin kommentit otettiin vastaan järkyttyneinä, Bild kirjoittaa.

Jalkapalloilija pahoitteli myöhemmin Instagramissa sanomisiaan, mutta kertoi suorasukaisen puhetyylinsä johtuneen siitä, että hän ja Dayane Mello tuntevat toisensa hyvin.

– Pyydän anteeksi, jos joku kokee olonsa loukatuksi. Tunnen Dayanen hyvin ja meillä on puhetyyli, joka voi vaikuttaa karkealta, mutta rakastan häntä. Pyydän anteeksi ihmisiltä, jotka loukkaantuivat, mutta jos he eivät tiedä ihmisten välisistä suhteista, he eivät voi tuomita. Minulla on kaksi äitiä, kolme siskoa ja tytär ja he kaikki ovat elämäni naisia, Balotelli oli kirjoittanut Instagramissa Bildin mukaan.

Tällä hetkellä vailla seurajoukkuetta oleva Balotelli on pelannut värikkäällä urallaan muun muassa Inter Milanissa, AC Milanissa, Manchester Cityssä ja Liverpoolissa.

Vuosien varrella tuittupäinen Balotelli on kirjauttanut tilastoihin maalien lisäksi useita punaisia kortteja, ja ollut otsikoissa myös kentän ulkopuolisilla edesottamuksillaan.

Esimerkiksi vuonna 2011 Balotelli ampui Manchesterin asuntonsa kylpyhuoneessa ilotulitteita ja paikalle kutsuttiin palokunta. Samana vuonna Balotelli sai seuraltaan sakot, koska hän oli heitellyt tikkoja kohti Manchester Cityn nuorten joukkueen pelaajia.