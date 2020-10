Zlatan lähestyy keski-ikää – futislegendan superkroppa ällistyttää fysiologian professoria: ”Hän on uniikki”

Zlatan Ibrahimovicin maalitahti ei ota hyytyäkseen, vaikka hän lähestyy jo keski-ikää.

Zlatanin kunto on kiviaitaa.­

Monet olivat jo valmiita hautaamaan Zlatan Ibrahimovicin uran, kun vakavista polvivammoista kärsinyt ruotsalaistykki siirtyi Manchester Unitedista Yhdysvaltojen MLS-liigaan tammikuussa 2018.

Ibrahimovic tykitti LA Galaxyssa 52 maalia 56 ottelussa. Sen jälkeen hänen tiensä vei takaisin Eurooppaan ja italialaisjätti AC Milaniin tämän vuoden tammikuussa.

Skeptikot olettivat, ettei 38-vuotiaan hyökkääjän vauhti voi enää riittää huippusarjassa. He olettivat, että paluusta Milanoon tulisi kaupungin entisen kuninkaan lopullinen joutsenlaulu.

Mutta mitä vielä: Ibrahimovic saapui ja jatkoi siitä, mihin rapakon toisella puolella jäi.

Ilmiömäisestä liikkuvuudestaan tunnetulla Ibrahimovicilla on musta vyö taek-wondossa.­

Alavireisesti alkukaudella pelannut Milan oli hänen paluunsa jälkeen Serie A:n paras joukkue ja ruotsalainen tykitti loppukaudella 10 maalia.

Tahti on jatkunut myös tämän kauden alussa. Lokakuun alussa 39 vuotta täyttänyt ja samoihin aikoihin myös koronaviruksen selättänyt Ibrahimovic on paukuttanut neljässä pelaamassa ottelussaan viisi maalia.

Fysiologian professori Björn Ekblom ihmetteli maanmiehensä poikkeuksellisuutta Expressenille. Hän muistutti, että jalkapallossa on ennenkin pärjätty vanhoilla päivillä – mutta urotekoja on nähty lähinnä puolustajilta tai maalivahdeilta.

– Mitä tulee hyökkääjiin – etenkin nykypäivänä, kun heihin kohdistuvat pelilliset vaateet ovat aiempaa kovempia – Zlatan on likimain uniikki, Ekblom linjasi.

Ibrahimovic kommentoi viime viikolla ikäkysymystä ratkaistuaan kahdella maalillaan voiton Milanin verivihollista ja entistä seuraansa Interiä vastaan.

– Tunnen olevani huomattavasti kokonaisvaltaisempi pelaaja kuin kymmenen vuotta sitten. Jos minulla olisi samat fysiikkatasot kuin silloin, kukaan ei pystyisi pysäyttämään minua. Tosin, ei pysty nytkään, hän veisteli Sky Sports Italialle derbyvoiton jälkeen.

Kurinalainen elämäntyyli ja ankara harjoittelut mahdollistavat Ibrahimovicin suoriutumisen nähdyllä tasolla. Ekblomin mukaan fyysistä kuntoakin oleellisempaa on ruotsalaistähden täysin poikkeuksellinen tekniikka, voima ja peliäly.

Professori epäili, että dominointi voi jatkua vielä pitkään, mikäli Ibrahimovic välttyy sitkeiltä loukkaantumisilta.

– Minusta tuntuu, että hän voi pelata tällä tasolla vielä kolme tai neljä vuotta, jos pääsee pelaamaan roolissa, jossa hänen ei tarvitse juosta kovin paljon. Fyysinen kunto (kestävyys) on se asia, joka voi muodostua ongelmaksi, hän sanoi Expressenille ja jatkoi:

– Mutta se voimakkuus, joka hänellä on, se on ihmeellistä. Hän on niin kovassa tikissä. Siinä hän ei häviä kenellekään muulle aivan huipputason hyökkääjälle.

Serie A:n sarjakärjessä puhtaalla pelillä oleva Milan kohtaa maanantaina AS Roman.