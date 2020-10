Korona iski rajusti sveitsiläisseuraan – koko henkilökunta karanteeniin, 18 tartuntaa: ”Helvetti on pääsemässä irti”

Sairastuneiden joukossa on maailmanmestari Fabio Grosso.

Sveitsin jalkapallon pääsarjassa pelaavan FC Sionin koko henkilökunta on asetettu koronaviruskaranteeniin, joka päättyy 31. lokakuuta.

Blick-lehden mukaan karanteenissa on yhteensä 48 henkilöä, joista 18 on antanut koronavirustestissä positiivisen tuloksen. Pelaajista kymmenen on saanut koronavirustartunnan.

Tartunnan saaneiden joukossa on myös seuran italialainen päävalmentaja Fabio Grosso – entinen huippupelaaja, joka voitti maailmanmestaruuden 2006.

– Hän (Grosso) on nyt eristyksissä hotellissaan kuin luostarissa. Ruoka tuodaan maailmanmestarin ovelle, Sionin puheenjohtaja Christian Constantin sanoi sveitsiläislehdessä.

FC Sionin päävalmentaja Fabio Grosso.­

Lehden mukaan Grosso, 42, kärsii kovista keuhkokivuista.

Puheenjohtaja Constantin ei tiettävästi ole saanut koronavirusta, mutta hän on joutunut antibioottikuurille keuhkoputkentulehduksen takia.

Sveitsissä oli worldometersin mukaan lauantai-iltapäivään mennessä noin 103 000 varmistettua koronavirustartuntaa ja vähän yli 2 000 virukseen liittyvää kuolemaa.

Lounais-Sveitsissä sijaitseva Sion on Valais’n kantonin pääkaupunki. Kantonissa on toistaiseksi kielletty kaikki kontaktiurheilu koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

– Tällä Valais’ssa helvetti on pääsemässä irti, puheenjohtaja kuvaili tilannetta.

FC Sionin puheenjohtaja Christian Constantin.­

Sveitsin pääsarjaa on pelattu nelisen kierrosta. FC Sionin sunnuntaiksi merkitty ottelu Servetteä vastaan on siirretty.

Constantin ei usko kauden jatkamisen olevan mahdollista nykyisessä tilanteessa.

FC Sion on perustettu vuonna 1909.

Se on voittanut historiansa aikana Sveitsin pääsarjamestaruuden kahdesti (1992 ja 1997). Sveitsin cupin voittoa se on juhlinut 13 kertaa – viimeksi 2015.