Steven Gerrard hehkuttaa estotta Huuhkajien tähteä Glen Kamaraa: ”Haluamme pitää hänet niin pitkään kuin mahdollista”

Suomen jalkapallomaajoukkueen keskikenttämies Glen Kamara on herättänyt viime aikoina ihastusta skottiseurassaan Rangersissa, ja viime lauantaina hän oli kentän ehdotonta parhaimmistoa Rangersin kaataessa Glasgow'n paikallistaistossa Celticin.

Kamaran, 24, sopimus ulottuu vuoteen 2023, mutta Rangersin valmentaja StevenGerrard hamuaa jatkosopimusta Kamaran kanssa, jotta tämä ei vain karkaa muualle.

– Jos minulta kysytään, sanon kyllä (Kamaran jatkosopimukselle), Gerrard toteaa BBC:n mukaan.

– Glen on ollut fantastinen alusta asti (tultuaan Dundeesta viime vuonna). Hän on kasvanut ja kehittynyt, parantanut ja kuunnellut (neuvoja). Hän on tehnyt töitä pelinsä eteen ja pelaa kovalla itseluottamuksella. Haluamme pitää Glenin niin pitkään kuin mahdollista.