Uutispommi Englannista: Syrjäytetäänkö jalkapallon Mestarien liiga? Miljardien eurojen jättiliigaa puuhataan kulisseissa

Englantilaisen tv-kanavan mukaan 18 joukkueen superliiga voisi alkaa jo kahden vuoden päästä.

Manchester United on mukana Euroopan superliigaa suunnittelevassa ryhmässä.­

Kaksi vuotta sitten Football leaks -sivusto paljasti Euroopan jättiseurojen valmistelevan omaa luksusliigaansa. Suunnitelman mukaan 11 seuraa aikoivat allekirjoittaa marraskuussa 2018 sitoumuksen osallistumisestaan uuteen, yksityiseen superliigaan, joka starttaisi 2021.

Asian tulo julkisuuteen kaatoi hankkeen toteuttamisen tuolloin, mutta suunnitelmaa ei ole hylätty. Tämä käy ilmi Sky Sportsin tänään julkistamasta uutisesta, jonka mukaan toistakymmentä eurooppalaista suurseuraa on neuvotellut oman liigan perustamisesta.

Uutta hankkeessa on Fifan selkänoja. Maailmanjärjestö on jo pidempään katsellut kateellisena Euroopan jalkapalloliiton Uefan Mestarien liigan brändillä keräämiä miljardeja euroja. Myös maanosan suurseurat ovat olleet tyytymättömiä Uefan toimintaan, koska ne haluaisivat eurocupien potista vieläkin suuremman osan.

Sky Sportsin mukaan uuteen paneurooppalaiseen superliigaan tulisi 16 tai 18 joukkuetta, jotka pelaisivat sarjan arkipäivinä. Aikaisempaan suunnitelmaan sisältyi ajatus seurojen irtautumisesta kansallisista liigoista, jolloin eurosarjaa olisi voitu pelata myös viikonloppuisin.

Uuteen sarjaan otettaisiin viisi joukkuetta Britanniasta, ja Sky Sportsin mukaan Liverpool ja Manchester United ovat olleet neuvotteluissa mukana. Manner-Euroopasta valmisteluun ovat osallistuneet espanjalaiset Real Madrid, Atletico Madrid ja Barcelona sekä maidensa johtavat seurat Paris Saint-Germain, Juventus ja Bayern München.

Seurat eivät ole liikkeellä yksin. Uutisen mukaan päätukijaksi on lähdössä amerikkalaispankki JP Morgan, joka on rahoittamassa sarjaa viidellä miljardilla eurolla. Sky Sportsin tietojen mukaan sarjan on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2022.