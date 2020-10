Rakastajatar kiristi maksamaan silikonirinnat – kohuissa ryvettynyt tähti paljasti, miten joutui maksumieheksi

Nicklas Bendtner kiristettiin maksamaan tapailemalleen naiselle silikonirinnat, futistähden tuoreessa elämäkerrassa väitetään.

Nicklas Bendtnerin uralle on mahtunut monia kohuja.­

Tanskalainen jalkapalloilija Nicklas Bendtner on uransa aikana ehtinyt olla otsikoissa – usein myös jalkapallokenttien ulkopuolisten asioiden vuoksi.

Muun muassa Arsenalia edustanut hyökkääjä on esimerkiksi pahoinpidellyt taksikuskin. Myös valtavista pokeritappiosta on riittänyt kirjoitettavaa, samoin kuin parisuhteista. Bendtner on saanut kannettavakseen lisänimen ”jalkapallon paha poika”.

Nyt Bendtner, 32, puhuttaa jälleen, sillä hänen elämäkertansa, yhdessä Rune Skyum-Nielsenin kanssa kirjoitettu Both Sides julkaistiin 8. lokakuuta.

Kirjasta on kaivettu esiin skandaalinkäryiset yksityiskohdat.

Brittimedia, muun muassa The Sun ja Mirror, kertoo, että Bendtner paljastaa teoksessa joutuneensa entisen rakastajattarensa kiristämäksi vuonna 2009.

Bendtnerin mukaan nainen vaati, että Bendtner maksaa hänelle silikonirinnat. Nainen oli pelaajan mukaan väittänyt olleensa raskaana.

– (Nainen sanoi) että jos hän aikoo tehdä asialle (raskaudelle) jotain, se maksaa, Bendtner kertoo elämäkerrassa The Sunin mukaan.

– ”Mitä se tarkoittaa?” minä kysyin, Bendtner kertoo.

– ”Se tarkoittaa, että sinun on maksettava minulle uudet rinnat. Haluan korjata tissini”, hän sanoi, tarina jatkuu.

Bendtner siis maksoi naisen silikonirinnat.

Nicklas Bendtner edusti englannin Valioliigan Arsenalia vuodet 2005–2014. Sinä aikana hän oli tosin kolmesti lainalla: Birmingham Cityssä kauden 2006–2007, Sunderlandissa kauden 2011–2012 ja Juventuksessa 2012–2013.­

Kirjassa Bendtner kertoo lukuisia yksityiskohtia naisseikkailuistaan. Yhden kertomuksen mukaan nainen heitti kiven Bendtnerin Porschen takaikkunasta, kun Bendtner oli kertonut ettei hän halua enää tavata naista. Eräs toinen nainen oli taas heittänyt jalkapalloilijan vaatteet ikkunasta kadulle, kun tämä oli saanut tietää ettei ollut ainoa nainen Bendtnerin elämässä.

Bendtner myös kertoo seikkaperäisesti, kuinka hänellä oli tapana käyttää seksityöntekijöiden palveluita, koska se oli helpompaa ja vähemmän riskialtista kuin tyttöjen tapaaminen esimerkiksi yökerhoissa. Bendtner myös väittää, että seksityöntekijöiden käyttäminen on yleistä huippujalkapallossa.

Bendtner on jalkapallouransa aikana edustanut Arsenalin lisäksi muun muassa Juventusta ja Wolfsburgia. Tällä hetkellä hän edustaa tanskalaista Tårnby FF:ää.

Hän on ollut parisuhteessa malli Philine Roepstorffin kanssa vuodesta 2017.