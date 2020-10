Futistähti meni humalassa kasinolle – railakkaan ja synkän puolitoistatuntisen hinta oli jotain aivan käsittämätöntä

Nicklas Bendtner on puhunut avoimesti uhkapeliongelmastaan. Niin hän tekee myös elämäkerrassaan.

Vuosi 2011. Arsenalia edustava jalkapalloilija Nicklas Bendtner saapuu suosikkikasinoonsa.

Hän on humalassa ja istuu rulettipöytään. Panokset ovat suuret ja seuraukset kammottavat.

– 90 minuutin jälkeen olin hävinnyt 400 000 puntaa (noin 440 000 euroa). Rahoja, joita minulla ei ollut, Bendtner kertoo äskettäin julkaistussa elämäkerrassaan Guardianin mukaan.

23-vuotiaan tanskalaishyökkääjän ura Arsenalissa oli tuolloin alkanut luisua raiteiltaan. Vaikeudet kentän ulkopuolella kasvoivat.

Guardianin haastattelussa Bendtner kertoo voittaneensa tuona kyseisenä iltana rahaa melko paljon takaisin.

Hän kuitenkin jatkoi uhkapelaamistaan ja hävisi jatkossakin. Keväällä Bendtner, nyt 32, paljasti tanskalaisessa tv-sarjassa Bendtner ja Philine hävinneensä vuosien aikana yhteensä valtavan summan rahaa.

– On vaikea sanoa, miten paljon on mennyt, mutta noin 50 miljoonaa kruunua (noin 6,9 miljoonaa euroa) varmaankin. Se on mennyt sekä pelaamiseen että mukavaan elämään.

Bendtner on edustanut Arsenalin lisäksi muitakin suurseuroja, kuten Juventusta ja Wolfsburgia, joten pikkurahasta ei ole ollut puutetta.

Viime kaudella Bendtner edusti FC Kööpenhaminaa mutta on nyt ilman seuraa.

Guardianin mukaan hän oli lähellä tehdä sopimuksen Kiinaan, mutta koronaviruspandemia vesitti suunnitelmat.

Samassa Guardianin haastattelussa Bendtner kertoo tähtääväänsä valmentajaksi.

– Se on tavoitteeni nyt. Aloitan kurssin joulukuussa, hän kertoo.

Uhkapeliongelmiensa lisäksi Bendtnerin siviilielämässä on riittänyt muitakin ongelmia.

Vuonna 2018 hän pahoinpiteli taksikuskin. Vuonna 2013 Bendtner jäi kiinni rattijuopumuksesta.