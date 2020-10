Joel Pohjanpalo kertoo, miksi itäberliiniläinen kulttiseura on hänelle nyt oikea paikka – ”Paras tapa hyökkääjälle päästä sisään”

Joel Pohjanpalo kertoo, miksi siirto Union Berliiniin oli tärkeä.

Suomen maajoukkuehyökkääjän Joel Pohjanpalon alku uudessa seurassaan Union Berliinissä sujui salaman lailla.

Hänet oli juuri vaihdettu kentälle ensimmäisessä ottelussaan Union-paidassa, kun hän sai keskityspallon maalin edustalle.

Suomalaisen laukaisuyritys epäonnistui, mutta pallo jäi pomppimaan hänen sekä puolustajan jalkoihin, ja sitten ”Jolle” reagoi niin kuin maalinsylkijän pitää reagoida: nopeasti ja kliinisesti. Hän kiskaisi pallon verkkoon.

– Debyytti meni kyllä putkeen! Pelasimme erittäin hyvin, otimme tärkeän 4–0-voiton Mainzista ja pääsin heti maalin makuun. Mikäs sen parempaa! Pohjanpalo kertoi tyytyväisenä Ilta-Sanomille, ja lisäsi:

– Paras tapa hyökkääjälle päästä sisään uuteen joukkueeseen on tehdä heti maali. Olen ollut seurassa vasta pari päivää, mutta kentällä moni asia näytti jo toimivan aika hyvin.

Tässä syntyy Joel Pohjanpalon ensimmäinen maali Union Berlinissä.­

26-vuotiaan Pohjanpalon lainasiirto Bayer Leverkusenista Union Berliiniin, yhteen Bundesliigan pienimmistä seuroista, julkistettiin keskiviikkona. Debyytti ja ensimmäinen maali nähtiin perjantaina.

Viime keväänä Pohjanpalo oli lainalla kakkosliigan Hampurin Sport-Vereinissa, jolle hän laukoi yhdeksän maalia 14 ottelussa. Suomalaisen kovasta osumatarkkuudesta huolimatta Leverkusen ei taaskaan halunnut häntä riveihinsä.

– Aika odotettua se oli. Tiesin, millaisen keskushyökkääjän Leverkusen-koutsi Peter Bosz haluaa, ja tiesin, ettei oma pelitapani sovi odotuksiin täydellisesti. Leverkusen on maailmanluokan joukkue ja omat näytöt olivat kakkosesta. Silloin ei ehkä valmentajan luottamus riitä, Pohjanpalo arvioi.

Suomalaisen oli etsittävä itselleen uusi seura koronapandemian hiljentämillä siirtomarkkinoilla. Vaikka moni seura kyseli häntä, seurat käyttäytyivät myös varoen ja odotellen. Lopulta itäberliiniläinen kulttiseura Union osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi.

– Valitsin Unionin, koska joukkue pelaa hyvää ja aggressiivista jalkapalloa. Se ei vain ota vastaan, vaikka on usein altavastaaja. Täällä tulee paljon keskityksiä ja maalitilanteita. Ja tiesin, että täällä minulla on erittäin hyvä sauma päästä pelaamaan, Pohjanpalo kertoo, ja huomauttaa, että Unionin pelitapa sopii hänelle hyvin siksikin, että se on aika lähellä Huuhkajien peliä:

– Unionissa ja maajoukkueessa puolustetaan molemmissa tiiviisti ja aggressiivisesti. Kun saadaan pallo riistettyä, yritetään nopeasti eteenpäin. Ja toisaalta kun hallitaan palloa, ei hätiköidä ja vedetä vain pitkää, vaan yritetään rakentaa peliä laitoihin ja sieltä maalille. Tämä seurasiirto tukee omia vahvuuksiani ja myös maajoukkuepelaamistani.

Joel Pohjanpalo maajoukkuepaidassa Kansojen liigan ottelussa Irlantia vastaan 6. syyskuuta.­

Siinä missä Huuhkajien kärkipelaaja on vakuuttunut Unionista, myös Union on vakuuttunut Pohjanpalosta. Jo ennen sopimusmuodollisuuksiin kuuluvaa terveystarkastusta keskiviikkona Pohjanpalo halusi osallistua ensimmäisiin joukkuetreeneihin. Hän latoi harjoituskentällä heti kaksi unelmamaalia kuin huutomerkiksi allekirjoituksen perään.

– Joel tietää todellakin, missä maali on. Hän lukee, mihin hänen on juostava, hän vaistoaa maalipaikat. Mutta hän on myös pelaava hyökkääjä, jolle voi syöttää pallon ja hän jatkaa peliä. Myös hänen pääpelinsä – se on todella ihailtavaa! Olen erittäin iloinen, että saimme hänet riveihimme, kertoi valmentaja Urs Fischer hyökkääjäänsä lehdistölle.

Fischerillä on nyt vaikea paikka valita, kenelle hyökkääjistään hän antaa eniten luottoa syksyn aikana. Pohjanpalon kanssa ykköskärjen paikasta kilpailevat muun muassa kokenut Max Kruse ja Liverpool-laina Taiwo Awoniyi.

– Ykköskärjen asema on totta kai tavoitteena. Meillä on erityyppisiä hyökkääjiä joukkueessa, ja kaikkien täytyy näyttää osaamisensa. Ykköshyökkääjän asema elää aina näyttöjen mukaan, se pitää ansaita peli peliltä, Pohjanpalo toteaa.

Kova kilpailutilanne ei harmita häntä, päinvastoin. Se tekee hänestä entistä paremman:

– Kova kilpailu peliajasta on tärkeää. Jos on liian varma tunne, että pelaa koko ajan, silloin tulosta ei tule. Tunne siitä, että pitää koko ajan näyttää kentällä osaamisensa, jotta saa pelata, on kaikkein paras tunne. Ja tällä hetkellä meillä on sellainen positiivinen kilpailutilanne niin Unionissa kuin maajoukkueessa, Pohjanpalo sanoo tyytyväisenä.

Hän on valmis tärkeään kauteen EM-kisojen lähestyessä.