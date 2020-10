Juventuksen ja Napolin huippuottelu vaarassa – terveysviranomaisen ukaasi voi johtaa luovutukseen

Sekä Napolin että Juventuksen liepeillä on todettu koronavirustaruntoja.

Serie A:n sunnuntain huippuottelu Napolin ja Juventuksen välillä on vaarassa siirtyä hamaan tulevaisuuteen. Asiasta kertovat useat kansainväliset mediat.

Molemmissa seuroissa on koronavirustartuntoja, ja vaikka seurat haluaisivatkin pelata pelin, niin terveysviranomaiset ovat asiasta toista mieltä.

Italian puolustava mestari Juventus tiedotti lauantaina, että koko edustusjoukkue on asetettu eristyksiin sen jälkeen, kun kaksi seuran työntekijää antoi positiivisen koronanäytteen. Henkilöt eivät kuulu pelaajaryhmään, valmennukseen tai seuran lääkintähenkilökuntaan.

Vierasjoukkue Napolin tilanne ei ole yhtään ruusuisempi. Perjantaina kävi ilmi, että kaksi seuran edustusjoukkueen pelaajaa sai koronatartunnan viime viikonlopun Genoa-ottelun yhteydessä. Genoan seurassa on useita tartuntoja. Heidän ottelunsa Torinoa vastaan on jo siirretty.

Napolin vieraspelireissun tielle on asettunut merkittävä vastustaja, Etelä-Italian Campanian hallinnollisen alueen terveysviranomainen. Viranomainen haluaa estää taudin leviämisen joukkueen sisällä ja sen ulkopuolelle. Heidän mukaansa Napolin pelaajien ja joukkueen jäsenten on oltava kaksi viikkoa karanteenissa.

Campaniassa on tällä hetkellä Italian pahin tartuntatilanne.

Kaikesta tästä huolimatta liiga tiedotti lauantai-iltana, että ottelu on määrä pelata. Napoli ei ole vielä kommentoinut asiaa.

Serie A:n sääntöjen mukaan ottelu on pelattava, jos joukkueilla on käytettävissään vähintään 13 tervettä pelaajaa, joista yksi on maalivahti. Toisin sanoen on myös mahdollista, että jos Napoli ei pääse paikalle niin se tuomitaan häviämään ottelu 0–3. Toistaiseksi ottelun kohtalo on epäselvä.