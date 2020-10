Koronavirus riivaa Genoaa – seurassa peräti 15 tartuntaa

Genoan oli määrä kohdata lauantaina Torino, mutta ottelua ei pelata tuolloin.

Jalkapallon Italian Serie A:ssa pelaavan Genoan seuraava kotiottelu on siirretty, koska seuran edustusmiehistöstä peräti 15 henkilöä on saanut koronavirustartunnan.

Genoan oli määrä kohdata lauantaina Torino, mutta ottelua ei pelata tuolloin. Genoa on kertonut kotisivuillaan, että viruksen saaneista 11 on pelaajia ja neljä muuta seurahenkilöstöä.

Koronan aiheuttama ottelusiirto on ensimmäinen tämän kauden Serie A:ssa, jota on takana kaksi kierrosta. Genoa on aloittanut kautensa voitolla ja tappiolla.

Viime sunnuntain Napoli-kohtaamisesta Genoalta puuttuivat maalivahti Mattia Perin ja keskikenttämies Lasse Schöne. Genoa hävisi vierasottelunsa 0–6, ja pelin jälkeen seura on ilmoittanut 13 uudesta koronavirustapauksesta.

Genoan ja Torinon välisen ottelun uutta ajankohtaa ei ole vielä kerrottu.