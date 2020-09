Lionel Messi latasi katkeraa tekstiä Barcelonan johdolle – hyvästeli Luis Suárezin siirappisin sanoin

Lionel Messi otti poikkeuksellisen vahvasti kantaa Barcelonan päätökseen myydä Luis Suárez.

FC Barcelonan supertähti Lionel Messi on jälleen kerran antanut katalonialaisseuran johdon kuulla kunniansa.

Argentiinalainen julkaisi jäähyväisviestin seuran jättävälle pitkäaikaiselle joukkuetoverilleen Luis Suárezille ja antoi samalla palaa Barcelonan johdon suuntaan.

Messi julkaisi itsestään ja Suárezista Instagramissa yhteiskuvan, jonka yhteydessä purki tuntojaan hyökkääjän myynnin tiimoilta.

– Olen ymmärtänyt, mikä on homman nimi, mutta tänään kun tulin pukuhuoneeseen se iski vasten kasvoja. Kuinka vaikeaa onkaan, kun en voi enää jakaa päivittäistä arkea kanssasi päivästä päivään kentällä ja sen ulkopuolella. Kaipaamme sinua valtavasti. Kului monta vuotta, monta matea, ateriaa, illallista... Paljon unohtumattomia asioita, joka päivä yhdessä, Messi kirjoitti herkässä viestissään ystävälleen.

– On outoa nähdä sinut jatkossa toisen joukkueen paidassa ja vielä oudompaa pelata sinua vastaan. Olet yksi seurahistorian tärkeimmistä pelaajista, saavuttanut tärkeitä asioita seuralle ja henkilökohtaisesti. Et ansainnut tulla potkituksi pihalle, kuten he tekivät. Mutta totuus on, että mikään ei enää yllätä minua, hän latasi johdon suuntaan.

Suárez, 33, ei kuulunut Barcan uuden päävalmentajan Ronald Koemanin suunnitelmiin ja uruguaylainen myytiin Atlético Madridiin varsin vaatimattomalla kuuden miljoonan euron siirtosummalla.

Messin, 33, ja seurajohdon välit ovat olleet kireät pitkin kesää. Tähti olisi halunnut jättää seuran, mutta Barcelonan pomo Josep Maria Bartomeu ei halunnut luopua talismaanistaan. Lopulta Messi teki ilmoitti jatkavansa seurassa sopimuskautensa loppuun.

Barcelonan kausi Espanjan La Ligassa starttaa sunnuntaina kotiottelulla Villarrealia vastaan. Suárezin uusi joukkue Atlético kohtaa samana päivänä kotonaan Granadan.