Lionel Messin uran tienestit ylittivät hurjan rajapyykin – eliittikerhossa vain kolme muuta urheilijaa

Lionel Messin ja Cristiano Ronaldon tienestit ovat yhä omassa luokassaan.

Lionel Messi on ollut tyytymätön Barcelonassa viime aikoina, mutta päätti lopulta jäädä vielä alkavaksi kaudeksi seuraan.­

Talouslehti Forbes on julkaissut jalkapallon vuoden 2020 kovimpien tienaajien listan. Kärjessä ovat, kuten tapoihin on pitkään kuulunut, Barcelonan Lionel Messi ja Juventuksen Cristiano Ronaldo.

Forbesin mukaan Messi tienaa tänä vuonna huimat 126 miljoonaa dollaria, joista 92 miljoonaa palkkana ja 34 miljoonaa sponsorituloina. Ronaldo puolestaan nettoaa 117 miljoonaa taalaa, joista 70 miljoonaa palkkana, 47 sponsorituloina.

Messin tulosumma auttaa argentiinalaisen samalla ylittämään harvinaisen rajapyykin: hän nousee tuoreilla tienesteillään urheilumiljardöörien kerhoon. Jalkapalloilijoista ainoastaan Ronaldo on pystynyt aiemmin samaa.

Messi ja Ronaldo ovat Forbesin mukaan ainoat joukkuelajien urheilijat, jotka ovat nousseet tähän kategoriaan.

Messin ja Ronaldon lisäksi ainoastaan golfaaja Tiger Woods ja nyrkkeilijä Floyd Mayweather ovat tienanneet yli miljardi dollaria.

Messi halusi viime kauden jälkeen ulos Barcelonasta, mutta suostui lopulta pitkän taistelun jälkeen jäämään seuraan ainakin alkavaksi kaudeksi.

Urheilumiljardöörien joukkoon liittyy ennen pitkää koripalloilija LeBron James. Hän on tienannut urallaan satoja miljoonia dollareita, ja hänellä on takataskussaan vuonna 2015 solmittu elinikäinen sopimus urheiluvälinejätti Niken kanssa, jonka arvo yksinään on yli miljardi dollaria.

Kolmanneksi eniten jalkapalloilijoista tienasi Neymar 96 miljoonalla dollarilla.

Lehti kirjoittaa myös, että pian voi olla aika tehdä tilaa kolmannelle futaajalle tässä kerhossa. Kovin nousija kymmenen kovatuloisimman jalkapalloilijan listalla on PSG:n Kylian Mbappe, joka kapusi seitsemänneltä sijalta neljänneksi 42 miljoonalla dollarillaan.

Mbappen jälkeen listalla ovat Liverpoolin Mohamed Salah (37), Manchester Unitedin Paul Pogba (34), Barcelonan Antoine Griezmann (33), Real Madridin Gareth Bale (29), Bayern Münchenin Robert Lewandowski (28) ja ManUn David de Gea (27).