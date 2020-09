Lionel Messin ja Barcelonan riita roihuaa tulikuumana – tässä ovat tuoreet tiedot

Lionel Messin ja Barcelonan leirien näkemykset ovat kuin eri planeetalta.

Lionel Messin ja FC Barcelonan sopimusriita käy tulikuumana.

Messin managerina toimiva isä Jorge Messi on täräyttänyt tiskiin tiukan vastineen FC Barcelonalle.

Sen mukaan argentiinalaistähdestä ei tarvitsisi maksaa tähtitieteellistä 700 miljoonan euron siirtokorvausta. Asiasta uutisoi muun muassa jalkapallolehti Goal.

Argentiinalaismedia TyC Sports puolestaan julistaa, että Barcelonan mukaan Messi jatkaa joukkueessa sopimuskautensa, eli vuoden 2021 kesäkuun loppuun asti.

Messi on jo aiemmin ilmoittanut eronneensa joukkueen palveluksesta.

Barcelonan mukaan Messi on paitsi edelleen seuran pelaaja, hänen siirtymisestä toiseen seuraan pitää maksaa jättimäinen siirtokorvaus. Espanjan La Liga on asettunut kiistassa seuran puolelle: se on ilmoittanut, että 700 miljoonan siirtokorvaus on edelleen voimassa.

Arvostetun jalkapallotoimittaja Fabrizio Romanon mukaan Barcelona ei suostu neuvottelemaan siirrosta Manchester Cityn kanssa. Romano on ollut erittäin hyvin kartalla jalkapallosarjojen siirroista jo ennen kuin niitä on virallistettu.

– Barcelona ei ole päästämässä Messiä ilmaiseksi tai mihinkään hintaan Manchester Cityyn, Romano kirjoittaa Twitter-tilillään.

Lionel Messin manageri ja isä Jorge Messi saavuttuaan Barcelonan lentokentälle keskiviikkona 2. syyskuuta.­

Isä-Messin lähettämä tiedote katsottavissa alla näkyvässä espanjalaislehti Diario AS:n twiittaamassa kuvassa.

Mikäli kuva ei näy, voit katsoa sen tästä.