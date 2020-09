Nyt alkaa tapahtua: Lionel Messin isä lensi yksityiskoneella ravistelemaan Barcelonaa – kuumissa neuvotteluissa väännetään jo tänään

Jorge Messi alkaa hoitaa poikansa asioita paikan päällä Kataloniassa.

Lionel Messin Jorge-isä on rientänyt ajamaan poikansa asiaa Barcelonaan.­

Maailman parhaana pidetyn jalkapalloilijan siirtosaga sai viime yönä Suomen aikaa jälleen uuden käänteen.

Lionel Messi, 33, haluaa jättää ainoan seuran, jota on ammattilaisurallaan edustanut. Barcelona taas on kovin haluton päästämään tähdestään irti ja haluaa täyden, sopimuksen mukaisen 700 miljoonan euron summan pelaajan irrottamiseksi.

Pattitilanteen uusin käänne on, että Messin isä Jorge Messi on hypännyt yksityiskoneeseen lentääkseen Argentiinasta Kataloniaan asiaa ratkomaan. Isä on myös poikansa agentti. Asiasta kertoi argentiinalainen Diario Olé.

Lehden mukaan keskustelujen pääpaino on siinä, mitä Leo Messin vapauttamiseksi on tapahduttava sekä mitä esimerkiksi Manchester City tai PSG voivat tehdä pelaajan hankkimiseksi.

Isä-Messi laskeutui Barcelonaan keskiviikkoaamuna ja hän tapaa Barcelonan pomo Josep Maria Bartomeun myöhemmin päivällä. Agentti-isää oli vastassa sankka joukko valokuvaajia ja toimittajia.

BeIN Sportsin toimittaja Tancredi Palmeri kertoi maanantaina Manchester Cityn kaavaileman jättitarjouksen yksityiskohdista. Toimittajan mukaan Messin palkaksi tulisi peräti 50 miljoonaa euroa kaudessa viiden vuoden ajan, jonka lisäksi hän saisi 250 miljoonan bonuksen siitä, että siirtyisi kolmen Cityn kauden jälkeen MLS:n New York City FC:hen.