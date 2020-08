Siirtolistalle joutunut tähtipelaaja lataa kritiikkiä FC Barcelonalle – ja kommentoi Messin tilannetta: ”Hän on avaruusolento”

Arturo Vidal kertoi suoria näkemyksiään Barcelonan nykytilasta.

FC Barcelonan keskikenttäpelaaja Arturo Vidal latoi suoria sanoja seurasta vieraillessaan meksikolaisen esiintyjän ja kirjailijan, Daniel Habifin Inquebrantables-videopodcastissa.

Vidalin mielestä Barcelonan tulisi tulisi muuttaa ajatteluaan modernimpaan suuntaan. Chileläisen mielestä pelkkä niin sanottu ”Barca-DNA” ei enää riitä takaamaan menestystä.

– Jalkapallo on mennyt reilusti eteenpäin ja DNA jää jälkeen, kun muut joukkueet parantavat muilla osa-alueilla. Jalkapallo on fyysisempää sekä voima- ja nopeusorientoituneempaa kuin aiemmin. Tekninen puoli on välillä vähemmän tärkeää, Vidal sanoi podcastissa.

Vidalin mielestä joukkueessa on liian vähän kokeneita ”ammattilaisia”, ja junioreihin luotetaan liikaa.

– Edelliset kolme vuotta ovat olleet jotain muuta kuin mitä Barcelonan kaltainen joukkue ansaitsee. Maailman parhaalla joukkueella ei voi olla vain 13 ammattilaista. Pelkällä DNA:lla ei voi aina voittaa.

Kovista otteistaan kentällä tunnettu Vidal on sitä mieltä, että Barcelonalta puuttuu juuri kovuutta.

Chilen maajoukkueen tähti kommentoi myös koko jalkapallomaailman ykköspuheenaihetta: Lionel Messin lähtöaikeita. Hänen mielestään Barcelonassa on luotettu liikaa siihen, että argentiinalainen tekee kaiken yksin.

– Messi on maailman paras, hän on avaruusolento. Silti hän tarvitsee apua, jotta tulokset voisivat olla parempia, Vidal näkee.

Barcelonan kapteeni ja supertähti Lionel Messi haluaa ulos seurasta.­

Vidal kuuluu pelaajiin, joille katalonialaisseuran uusi päävalmentaja Ronald Koeman ei näe käyttöä. Hän kritisoi tapaa, jolla asia on tuotu julkisuuteen.

Entisestä seurastaan Juventuksesta Vidal puhui videolla huomattavasti kauniimmin kuin nykyisestä joukkueestaan.

Barcelonassa on käynnissä kova myllerrys. Tähtipelaaja Lionel Messi haluaa jättää junioreista asti edustamansa seuran, mutta erosta on tulossa riitaisa. Barcelona ei halua luopua talismaanistaan, joten hänet saadakseen joku toinen seura saattaa joutua pulittamaan jopa sopimukseen kirjatun ulosostosumman: 700 miljoonaa euroa.

Lisäksi valmentaja Koemanin on kerrottu ilmoittaneen toiselle tähtihyökkääjälle Luis Suárezille tylysti puhelimitse, että tämän olisi syytä katsella uutta seuraa.

Kulunut kausi oli menestykseen tottuneelle seuralle katastrofi, sillä se ei onnistunut voittamaan yhtäkään kilpailua. Kausi päättyi nöyryyttävään 2–8-tappioon Bayern Münchenille Mestarien liigan puolivälierässä.