Tällaisen luksusasunnon Lionel Messi ja Antonella Roccuzzo ovat jättämässä Barcelonaan – futiskenttä, kaksi uima-allasta...

Lionel Messillä on kolme poikaa, jotka ovat syntyneet vuosina 2012, 2015 ja 2018.

Jalkapallotähden asumisesta on kerrottu vuosien varrella myös eriskummallisia huhuja, jotka liittyvät esimerkiksi Barcelonan lentokentän laajennukseen.

Jalkapalloileva maailma järkkyi tiistaina, kun yksi kaikkien aikojen parhaimmista pelaajista, Lionel Messi, ilmoitti virallisesti haluavansa pois FC Barcelonasta.

Jos argentiinalainen taituri muuttaa Kataloniasta, jättää hän perheineen taakseen muun muassa kaksi uima-allasta, jalkapallokentän ja elokuvateatterin sisältävän luksusasunnon.

Messi, 33, sekä hänen vaimonsa Antonella Roccuzzo, 32, ovat vuosien varrella jakaneet Instagramissa useita, tässäkin jutussa esillä olevia kuvia ja videoita, hulppeasta kotikartanostaan.

Messin uusi osoite voisi löytyä Englannista, Ranskasta tai Italiasta. Todennäköisimmiksi seuravaihtoehdoiksi on nostettu Pariisin mahtiseura PSG sekä Manchester City, jota valmentaa Messin entinen luotsi Barcelonasta, Pep Guardiola.

Messi tienaa nykyisellä sopimuksellaan Forbesin mukaan vuosipalkkaa 104 miljoonaa dollaria, eli noin 88,3 miljoonaa euroa. Lisäksi argentiinalaisella on elinikäinen sopimus Adidaksen kanssa.

On siis selvää, että viisihenkiseksi kasvaneella perheellä on ollut varaa asua hulppeasti Barcelonan lämmössä. Messillä ja Roccuzzolla on kolme poikaa: vuonna 2012 syntynyt Thiago, 2015 syntynyt Mateo sekä 2018 syntynyt Ciro.

Messi ja Roccuzzo varttuivat kumpainenkin Rosarion kaupungissa Argentiinassa. He ovat tunteneet toisensa lapsesta lähtien.

Messi on myös koiraihmisiä – futistähti onkin esitellyt sosiaalisessa mediassa etenkin Hulk-nimistä bordeaux’ndoggiaan.

Urheilusivusto Tribuna kirjoittaa, että Messi muutti nykyiseen asuntoonsa Barcelonassa vuonna 2009. Hulppea lukaali sijaitsee Barcelonan rannikolla, Castelldefelsin kunnassa, noin 16 kilometriä Barcelonan ydinkeskustasta.

The Sunin mukaan Messi ei ole ainoa Välimeren rantaan tykästynyt supertähti, vaan Barcelonan pelaajista ainakin Luis Suárez ja Philippe Coutinho ovat hankkineet asunnon samalta alueelta. Tosin Coutinho pelasi päättyneen kauden lainalla saksalaisessa Bayern Münchenissä.

Tribunan mukaan Messi hankki melko vanhan asunnon aikoinaan 1,8 miljoonalla eurolla. Hän on kuitenkin kunnostanut sitä yli kuudella miljoonalla.

Tribuna esittelee, että Messin kotitontti pitää sisällään leikkikentän lapsille, pienen futiskentän, ulkona sijaitsevan ruokailualueen sekä kaksi uima-allasta.

Arkkitehtuuriin keskittyvän AD-sivuston tietojen mukaan Messin asunnosta löytyvät lisäksi ainakin privaatti elokuvateatteri ja punttisali.

Jalkapallotähden asumiseen on liittynyt vuosien varrella eriskummallisia huhuja.

ESPN uutisoi vuonna 2018 vilkkaasti liikennöidyn Barcelonan lentoaseman laajennusprojektista. Halpalentoyhtiö Vuelingin johtaja Javier Sanchez-Prieto sanoi, että lentoasemaa ei voida laajentaa, koska Messin asunto sijaitsee lähellä.

– Et voi lentää sieltä, missä Messi asuu. Missään muualla maailmassa ei voisi tapahtua tällaista, Sanchez-Prieto oli harmitellut.

Myöhemmin lentoyhtiö kuitenkin korjaili väitteitään sanoen, että koko alue on lentokiellossa. Todellisuudessa lentoaseman laajennus tyssäsi ympäristöllisiin ja taloudellisiin ongelmiin, ESPN kirjoitti.

Vuonna 2017 ESPN ja The Sun uutisoivat väitteestä, että Messi olisi ostanut naapurinsa asunnon.

– Minulla ei ole ollut mitään ongelmia naapurieni kanssa, kuten esimerkiksi Messillä Castelldefelsissä. Hänen naapurinsa olivat liian äänekkäitä, joten ”Leo” osti heidän talonsa saadakseen rauhaa, väitti Barcelonan kroatialaispelaaja Ivan Rakitić ESPN:n mukaan.

Loppusyksystä vuonna 2017 Messi perheineen vieraili Suomessa. Supertähden pikalomaan lumisessa Kuusamossa kuului muun muassa husky-valjakkoajelu.

Silloin Ilta-Sanomien lähteen mukaan asia vuoti julkisuuteen, kun yksi Messin käyttämän yksityiskoneen työntekijöistä puhui vahingossa sivu suunsa.

Tälä Air Hamburg -yhtiön yksityiskoneella Messi piipahti Kuusamossa marraskuussa 2017.

Messi siirtyi Barcelonan akatemiaan argentiinalaisesta Newell's Old Boysista 13-vuotiaana talvella 2001. Hän debytoi Barcelonan edustusjoukkueessa Espanjan liigassa 17-vuotiaana syksyllä 2004.

Sittemmin Messi on voittanut Katalonian ylpeydessä muun muassa Espanjan mestaruuden kymmenen kertaa ja Mestarien liigan neljästi.

Messi on palkittu maailman parhaalle pelaajalle vuosittain jaettavalla Ballon d'Or -palkinnolla ennätykselliset kuusi kertaa.