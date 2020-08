Miesten baarireissulla kiusalliset seuraukset – pääministeri nuhteli koko porukan televisiossa

Kahdeksan Skotlannin Valioliiga-seuran pelaajaa suuntasi tappion jälkeen ravintolaan. Ainakin kaksi sai koronan.

Kahdeksan Skotlannin Valioliigaseura Aberdeen FC:n pelaajaa on altistunut koronavirukselle vierailemalla viime lauantaina ravintolassa suurseura Rangersille kärsityn 0–1-kotitappion jälkeen.

Baarireissulle osallistuneista pelaajista kaksi on antanut positiivisen koronavirusnäytteen ja loput kuusi pelaajaa ovat altistuneet tartunnalle. Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon ripitti pelaajia kovin sanoin perjantaina televisioidussa tiedotustilaisuudessa.

– On selvää, että kahdeksan Aberdeenin pelaajaa meni baariin lauantaina. Pelaajat rikkoivat räikeästi hallituksen, jalkapalloliiton ja sarjan yhteisesti sopimia sääntöjä. Lievästi sanottuna, tämä ei ole millään tapaa hyväksyttävää, Sturgeon sanoo tiukkaan sävyyn BBC:n tiedotustilaisuudesta julkaisemalla videolla.

Pääministeri ilmoitti, että Aberdeenin ja St. Johnstonen huomiseksi suunniteltu pääsarjaottelu on peruttu.

– Päätös on mielestäni oikea. Pelaajien tartuntatapauksessa ei ole kyse huonosta onnesta, vaan sääntöjen rikkomisesta, pääministeri sanoo.

Aberdeen FC:n puheenjohtaja Dave Cormack kertoi seuran julkaisemassa tiedotteessa esittäneensä jo useita pahoitteluja tapauksen johdosta.

– Olen eilen pahoitellut tapausta jalkapallo- ja terveysviranomaisille, ja tänään sarjan muille seuroille, Cormack sanoo seuran perjantaina julkaisemalla tiedotteella.

Tartuntatapaukset on Aberdeenissa jäljitetty lauantaina paikalliseen ravintolaan, joka on sittemmin osoittautunut todelliseksi koronalingoksi. Tapaukseen liittyviä tartuntatapauksia on skotlantilaislehtien mukaan ilmaantunut perjantaihin mennessä jo useita kymmeniä. Tartunnan saaneet ihmiset ovat vierailleet myös useammassa ravintolassa illan aikana, mikä on aiheuttanut Skotlannissa paheksuntaa.

Ravintoloitsijat vetoavat The Courier -lehdessä ihmisiin, jotta he noudattaisivat ”One Pub One Day” -periaatetta.

– Ei ole hyväksyttävää, että ihmiset kiertävät baareja normaalin viikonlopun tapaan, ravintolanomistaja Scott McNeil sanoo.

Suomen jalkapallomaajoukkueen entinen pelaaja ja valmentaja Mika-Matti Paatelainen Skotlannin Valioliiga-seura Aberdeenissa kausina 1992–1994.