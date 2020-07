Zlatan tulistui vaihtokomennuksesta – sähähti valmentajalle: ”Hän sanoi jotain, mitä en totta puhuen ymmärtänyt”

Zlatan Ibrahimovic jätti valmentajansa huomioimatta.

AC Milan murskasi lauantaina jalkapallon Serie A:ssa Bolognan 5–1. Ruotsalaistähti Zlatan Ibrahimovic oli kuitenkin ärsyyntynyt Milan-luotsi Stefano Piolin päätöksestä ottaa hänet pois kentältä.

Pitkänhuiskea hyökkääjä jätti San Siron kentän tunnin pelin jälkeen tilanteen ollessa 4–1. Tullessaan vaihtoon tyytymätön Ibrahimovic ei huomioinut Piolin ruotsalaiselle tarjoilemaa nyrkkitervehdystä, vaan mutisi hänelle jotain.

– Hän sanoi minulle jotain, mitä en totta puhuen ymmärtänyt. Asia on niin, että pelaamme joka kolmas päivä, ja hän on vasta palannut pelaamaan loukkaantumisen jälkeen. Mutta on luonnollista, ettei hän halua tulla vaihdetuksi, Pioli sanoi Reutersin mukaan.

Ibrahimovic, 38, joutui jättämään kesäkuun lopulla kaksi Serie A -ottelua väliin pohjevamman takia. Hänen sopimuksensa Milanissa päättyy kauden jälkeen.

AC Milan on Serie A:ssa kuudentena kiinni Eurooppa-liigan karsintapaikassa.