Zlatan Ibrahimovicin, 38, ällistyttävä notkeus nousi viraalihitiksi – ”Polveni sattuvat jo tämän kuvan katsomisesta”

Zlatan Ibrahimovic on vetreässä kunnossa.

Zlatan Ibrahimovic on 38-vuotiaanakin äärimmäisen vetreässä kunnossa.

Ruotsalainen jalkapallolegenda Zlatan Ibrahimovic on 38-vuotiaanakin melkoisessa fyysisessä vireessä.

Kouriintuntuvan todisteen Zlatanin vetreydestä antaa sunnuntaina napsaistu kuva, jossa supertähti taipuu melkoiseen Matrix-asentoon ottaessaan palloa rinnalla haltuun.

Zlatanin seura AC Milan julkaisi henkeäsalpaavan otoksen Instagram-tilillään, jossa se keräsi heti paljon huomiota. Maanantaiaamuun mennessä kuva oli kerännyt jo yli 350 000 tykkäystä.

– Polviini sattuu jo pelkästään tämän katsominen, kirjoitti perinteikkään italialaisseuran somevastaava kuvan saatetekstiksi.

Kommenttikentässä konkarin fysiikkaa aplodeerasi muun muassa ranskalainen maailmanmestari, AC Milanissa seurajoukkueurallaan pelannut Marcel Desailly.

Huomiota herättänyt kuva otettiin Milanin kohdatessa vieraskentällä Napolin. Serie A:n viimeisistä euro-otteluihin oikeuttavista sijoituksista taisteleva kaksikko tasasi pisteet lukemin 2–2.

Vammoista tällä kaudella kärsinyt Ibrahimovic on tehnyt 12 pelaamassaan Serie A -ottelussa viisi maalia AC Milanille. Milan on sarjataulukossa seitsemännellä sijalla, kuudentena oleva Napoli on yhä kahden pisteen päässä.