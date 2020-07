Real Madridin maaliguru jatkoi tehtailuaan – laukoi Realin voittoon rangaistuspotkusta

Sergio Ramos viimeisteli sunnuntaina kauden kymmenennen osumansa.

Real Madrid nappasi 1–0-vierasvoiton Athletic Bilbaosta Espanjan jalkapalloliigassa ja venytti sarjajohtonsa seitsemään pisteeseen.

Toisena oleva Barcelona kohtaa myöhäispelissä vieraissa Villarrealin, joten Realin karkumatka saattaa pienentyä vielä sunnuntaina.

Vierasjoukkueen osuman viimeisteli 73. minuutilla Sergio Ramos rangaistuspotkusta. Osuma oli kokeneelle keskuspuolustajalle jo kauden kymmenes liigamaali.

Ramos pääsi jälleen pilkulle.

Ramos on tehnyt seitsemässä viime pelissään viisi maalia. Ramosin kymmenestä maalista kuusi on syntynyt rangaistuspotkuista.

Realilla on sarjakautta jäljellä neljä ja Barcelonalla ennen iltapeliään viisi ottelua. Espanjan mestaruustaistelu on kahden kauppa, sillä kolmantena oleva Atletico Madrid on jäänyt paikallisvastustajastaan jo 15 pistettä.