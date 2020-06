Seuralegendat Buffon ja Chiellini jatkavat Juventuksessa

Kaksikko pysyy torinolaisseurassa ensi kauden.

Jalkapallojätti Juventus on tehnyt jatkosopimukset maalivahti Gianluigi Buffonin ja puolustaja Giorgio Chiellinin kanssa. Kaksikko pysyy torinolaisseurassa ensi kauden.

Buffon, 42, on pelannut Juventuksessa 479 Serie A:n ottelua, mikä on seuraennätys. Maalivahtilegenda on voittanut Juventuksessa yhdeksän Italian mestaruutta.

Buffon siirtyi 2001 Juventukseen, jota hän on edustanut siitä lähtien lukuun ottamatta viime kautta.

Hän jakaa ex-tähtipuolustaja Paolo Maldinin kanssa Serie A:n otteluennätyksen. Molemmat ovat pelanneet 647 pääsarjaottelua.

Buffon on ollut tällä kaudella Juventuksen kakkosmaalivahti Wojciech Szczesnyn kantaessa suurimman torjuntavastuun.

Chiellini, 35, liittyi Juventukseen 2005 ja on ollut yksi seuran menestyksen kulmakivistä ja joukkueen kapteeni.

Kahdeksan Italian mestaruutta voittanut Chiellini on kärsinyt tällä kaudella loukkaantumisista.