Koronan kurittama Roman Eremenkon joukkue kärsi ennätystappion – luvut kertovat nöyryytyksestä

Junioriporukalla pelannut Rostov hävisi Sothsille peräti 1–10 Venäjän jalkapalloliigan palattua koronatauolta.

Roman Eremenkon edustaman Rostovin ja Sotshin välinen ottelu oli täyttä irvikuvaa Venäjän liigan palattua tositoimiin yli kolme kuukautta kestäneeltä koronatauolta.

Kaksi päivää ennen ottelua kuudella Rostovin pelaajalla todettiin koronavirustartunta, ja koko edustusjoukkue- ja A-juniori-ikäisten joukkue asetettiin kahden viikon karanteeniin. Eremenko on yksi joukkueen sairastuneista.

Rostovin vastustaja Sotshi ei suostunut ottelusiirtoon, joten Rostov joutui pelaamaan ottelun puhtaasti juniorien reservijoukkueella ja B-juniori-ikäisillä.

Suurin osa Rostovin pelaajista oli syntynyt vuonna 2003, ja aloituskokoonpanon keski-ikä oli 17,2 vuotta. Kaikille Rostovin pelaajille ottelu oli debyytti Venäjän pääsarjassa.

16–19-vuotiaat pelaajat olivat sananmukaisesti täysiä poikia miesten rinnalla, ja ottelu päättyi lopulta Rostovin karmeaan ja nöyryyttävään 1–10-tapppioon. Kysessä oli ensimmäinen kerta, kun Venäjän pääsarjassa yksi joukkue rikkoo kymmenen tehdyn maalin rajan yhdessä ottelussa, ja lopputulos sivusi liigan historian suurinta voittoa. Lokomotiv Moskova voitti vuonna 2000 Uralin maalein 9–0.

Lisäksi Rostovin 17-vuotias maalivahti Denis Popov torjui ottelussa 15 kertaa, mikä on Venäjän liigan ennätys yhdessä ottelussa. Torjuntojen joukossa oli yksi rankkarikin.

Ottelun laukaukset menivät Sotshille 43–2, laukaukset maalia kohti 25–2. Ottelun kulkua kuvaa, että 10 takaiskusta huolimatta Popov valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi.

Jalkapallon irvikuvaottelu ei miellyttänyt läheskään kaikkia – ei myöskään Venäjän jalkapalloliiton kunniapuheenjohtajaa Vjatsheslav Koloskovia.

– Se, mitä tapahtui, oli häpeäksi jalkapallolle. Tämä saattaa murentaa Venäjän jalkapallon imagoa kansainvälisillä areenoilla, Koloskov päivitteli Ria Novostille.

Koloskov ei antanut Rostovin seuraorganisaatiolle sääliä saati ymmärrystä.

– Miten on mahdollista, että virus on päässyt leviämään sarjan jatkumisen kynnyksellä? Joku on tietenkin mennyt kylään jonkun luo, joku toinen käynyt muualla... Venäjän jalkapalloliiton, jalkapalloliigan ja viranomaisten täytyy tehdä sisäinen tutkimus, jotta ymmärrämme, mitä oikein tapahtui. Tietyt ihmiset vaikuttivat tähän tulokseen. Ei ole oikein, jos annamme tämän tapauksen lipua sormien välistä. Tällainen ei saa toistua, Koloskov jyrisi.

Murskajaisia seurasi 2 807 katsojaa. Venäjän liigassa stadioneille saa ottaa katsojia korkeintaan 10 prosenttia stadionin yleisökapasiteetista. Katsojat sijoitetaan istumaan turvavälein, ja kaikilla täytyy olla kasvomaskit ja suojakäsineet.