Bayern München on enää voiton päässä Bundesliigan mestaruudesta

Norjalaissensaatio Haaland nousi jälleen Dortmundin sankariksi Bundesliigassa.

Dortmund nappasi lauantaina 1–0-vierasvoiton Fortuna Düsseldorfista, mutta ero sarjakärki Bayern Müncheniin vaikuttaa liian suurelta.

Kotijoukkue Bayern kukisti iltapelissä Borussia Mönchengladbachin 2–1, ja kärkikaksikon välinen ero on seitsemän pistettä. Molemmilla on jäljellä kolme ottelua, joten jalkapallon Saksan Bundesliigan mestaruus on tukevasti Bayernin hyppysissä.

Bayern saattaa varmistaa mestaruuden tiistaina, kun se kohtaa vieraissa Werder Bremenin. Mestaruus olisi müncheniläisjätille kahdeksas peräkkäinen.

Bayernin ja Mönchengladbachin välinen ottelu näytti päättyvän 1–1-tuloksella pistejakoon. Kotijoukkueen sankariksi nousi Leon Goretzka, joka ohjasi voitto-osuman 86. minuutilla maalin edestä.

Bayernin tason laajuudesta kertoo, että Robert Lewandowski ja Thomas Müller olivat pelikiellon vuoksi sivussa. Bayern meni 26. minuutilla johtoon Joshua Zirkzeen osumalla, ja Mönchengladbach tasoitti 11 minuuttia myöhemmin Benjamin Pavardin omalla maalilla.

Haaland puski maalin lisäajalla

Dortmundin sankariksi nousi jälleen kerran norjalaistähti Erling Braut Haaland, 19.

Noin tunnin kohdalla vaihdosta kentälle tullut Haaland käynnisti Dortmundin juhlat lisäajan viidennellä minuutilla puskemalla pallon taidolla maaliin.

Aiemmin ottelussa Dortmundilta hylättiin videotarkistuksen jälkeen maali, koska pallon katsottiin osuneen Raphael Guerreiron käteen.

Dortmundin pelaamisen pääosin hyvin tukahduttaneelle Düsseldorfille tappio oli raju pettymys, sillä joukkue on putoamisvaarassa. Kotijoukkueen Steven Skrzybski tälläsi pallon kahdesti maalikehikoihin ottelun lopussa, joten Düsseldorfilla oli mahdollisuutensa.

Haaland on tehnyt 12 Bundesliigan ottelussaan peräti 11 maalia. Dortmundin etumatka kolmantena olevaan Leipzigiin on neljä pistettä.

Muissa lauantain otteluissa Wolfsburg ja Freiburg pelasivat 2–2, Hertha Berlin hävisi kotonaan Frankfurtille 1–4, Köln taipui kotonaan Union Berlinille 1–2 ja Paderborn kärsi kotonaan 1–5-murskatappion Werder Bremenille.

Suomalaistoppari Niklas Moisanderin Werder Bremen palasi tyrmäävästi voittokantaan. Vieraiden tykitystä johti kaksi maalia tehnyt Davy Klaassen. Moisander pelasi koko ottelun.

Bremeniläiset ovat sarjataulukossa viimeistä edeltävällä sijalla, joten joukkue on yhä vaarassa pudota suoraan.