Alasarjan joukkue kohtaa Lukas Hradeckyn Leverkusenin historiallisessa matsissa – ”Uran suurin ottelu”

Saksan neljännellä sarjatasolla pelaava FC Saarbrücken pelasi viimeksi maaliskuun alussa. Nyt edessä on historiallinen cup-välierä.

Saksan neljännellä sarjatasolla, koillisessa Regionalligassa pelaava FC Saarbrücken pelasi edellisen ottelunsa 7. maaliskuuta. Tuolloin joukkue hävisi vieraissa Walldorfille 1–0.

Tiistaina edessä on paluu tositoimiin – ottelussa, joka lienee jokaiselle joukkueen pelaajalle uran tärkein.

Saarbrücken isännöi Saksan cupin välieräottelussa Bundesliiga-joukkue Bayer Leverkusenia. Lähellä Ranskan rajaa sijaitsevan kaupungin ylpeys on historian ensimmäinen neljännen sarjatason joukkue, joka on edennyt Saksan cupissa semifinaalivaiheeseen saakka.

– On hauska tehdä historiaa ja asioita, joita ei ole tehty aiemmin. Tämä on kaikille meille uran suurin ottelu. Uskon, että meillä on mahdollisuus. Vaikka Bayer on hyvä joukkue, uskomme voivamme voittaa, kanadalainen Kianz Froese totesi BBC:lle.

Jos Bayer ei jo muutenkin olisi tarpeeksi valtava ennakkosuosikki, on joukkueiden valmistautuminen otteluun ollut täysin erilainen. Bundesliigaa on koronatauon jälkeen pelattu jo viiden kierroksen ajan, Regionalliga-kausi sen sijaan päätettiin keskeyttää koronpandemian puhjettua.

– Sittenpä sen näkee, kun pelaamme. Emme ole pelanneet muuta kuin toisiamme vastaan, käytännössä vain 11 vastaan 11 -pelejä harjoituksina, Froese pohti joukkueensa vajavaista valmistautumista huipputärkeään otteluun.

Saarbrückenin matka semifinaaleihin on ollut täynnä draama ja yllätysvoittoja. Toisen sarjatason Jahn Regensburgia vastaan joukkue oli tappiolla vielä varttia ennen ottelun päättymistä, mutta käänsi ottelun voitoksi Gillian Jurcherin lisäaikaosumalla.

Lilliputtiseura on onnistunut kellistämään myös kaksi Bundesliiga-seuraa. FC Köln kaatui 3–2 ja FC Düsseldorf puolivälierissä rangaistuspotkukilpailun jälkeen 2–1.

– Meillä on ollut neljät suuret juhlat, jokainen cup-voitto on meille odottamaton. Kun neljännen sarjatason joukkue voittaa toisen ja ensimmäisen sarjatason joukkueita, on kyseessä aina uusi emotionaalinen pyörremyrsky. Tällaisia hetkiä kannamme mukanamme läpi koko elämämme, Froese tunnelmoi.

Saarbrücken kohtaa Bayer Leverkusenin tiistai-iltana kello 21.45 Suomen aikaa. Toisessa välierässä vastakkain asettuvat Bayern München ja Frankfurt.